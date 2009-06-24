معدن باریت لیلستان به دانشگاه امیرکبیر واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معارف وند معاون مالی اداری دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه امیرکبیر با بیان این خبر افزود: معدن باریت لیلستان معدنی مناسب جهت فعالیتهای آموزشی و ارائه دروس علمی برای دانشجویان رشته معدن است.

وی گفت: ذخیره این معدن تمام شده است ولی از لحاظ آموزشی و پژوهشی مکان بسیار ارزشمندی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر افزود: دانشکده مهندسی معدن و متالورژی جهت ارائه دروس علمی نظیر حفاری، تونل زنی، ارزیابی ذخیره، طراحی معادن، تهویه و نمونه برداری از این معدن استفاده می کند.

وی تاکید کرد: با در اختیار داشتن این معدن دانشجویان این رشته از درسهای تئوری محض خارج شده و در یک معدن واقعی می توانند دروس علمی خود را فرا گیرند.

این معدن در محدوده سد کرج در یک منطقه خوش آب و هوا واقع شده است و از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 70 کیلومتر فاصله دارد. معدن مذکور دارای سه تونل ورودی، یک فضای روباز و یک حریم مناسب جهت ارائه اکثر دروس علمی و بازدیدهای صحرایی است. این معدن در طول تابستان آینده برای استفاده علمی بازسازی شده و از ترمهای آتی جهت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی آماده می شود.