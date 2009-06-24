  1. استانها
  2. گیلان
۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۷

نماینده رودسر:

کم توجهی به امر پژوهش موجبات توسعه نیافتگی جوامع می شود

کم توجهی به امر پژوهش موجبات توسعه نیافتگی جوامع می شود

رشت - خبرگزاری مهر: اسدالله عباسی گفت: کم توجهی و بی توجهی به امر پژوهش و تحقیق موجبات توسعه نیافتگی و عقب ماندگی را در جامعه فراهم می کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پژوهش زیربنای توسعه و نیروی محرکه تمامی حوزهها اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و سرمایه گذاری در امر پژوهش باعث ارتقای سطح علمی، اقتصادی و فرهنگی هر اجتماعی خواهد شد.

وی همچنین  پژوهش را بازوی نرم افزاری مدیریت دانست و بیان داشت: تصمیم گیری مدیران با اتکا به امر پژوهش و تحقیق از گرفتن تصمیمهای اشتباهی جلوگیری می کند.

عباسی در ادامه عدم ارتباط  دانشگاه و صنعت را از موانع مهم پژوهش در کشورعنوان کرد و افزود: صنعت اگر بدون استفاده از نخبگان و دانشگاه نیز بدون استفاده از بازار کار به فعالیت خود ادامه دهند نیروی خود را هدر می دهند.

نماینده مردم رودسر و املش بر افزایش بودجه تحقیقات و پژوهش تاکید کرد و یاد آورشد: تنها راه دسترسی به نقطه ایده ‌آل درکشور توجه به تحقیقات و پژوهش است و همچنین پیشرفت کنونی کشورمان در تمامی ابعاد به دلیل توجه به پژوهش و تحقیقات علمی بوده است.

کد مطلب 901639

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها