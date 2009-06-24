کم توجهی به امر پژوهش موجبات توسعه نیافتگی جوامع می شود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پژوهش زیربنای توسعه و نیروی محرکه تمامی حوزهها اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و سرمایه گذاری در امر پژوهش باعث ارتقای سطح علمی، اقتصادی و فرهنگی هر اجتماعی خواهد شد.

وی همچنین پژوهش را بازوی نرم افزاری مدیریت دانست و بیان داشت: تصمیم گیری مدیران با اتکا به امر پژوهش و تحقیق از گرفتن تصمیمهای اشتباهی جلوگیری می کند.

عباسی در ادامه عدم ارتباط دانشگاه و صنعت را از موانع مهم پژوهش در کشورعنوان کرد و افزود: صنعت اگر بدون استفاده از نخبگان و دانشگاه نیز بدون استفاده از بازار کار به فعالیت خود ادامه دهند نیروی خود را هدر می دهند.