کم توجهی به امر پژوهش موجبات توسعه نیافتگی جوامع می شود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پژوهش زیربنای توسعه و نیروی محرکه تمامی حوزهها اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و سرمایه گذاری در امر پژوهش باعث ارتقای سطح علمی، اقتصادی و فرهنگی هر اجتماعی خواهد شد.
وی همچنین پژوهش را بازوی نرم افزاری مدیریت دانست و بیان داشت: تصمیم گیری مدیران با اتکا به امر پژوهش و تحقیق از گرفتن تصمیمهای اشتباهی جلوگیری می کند.
عباسی در ادامه عدم ارتباط دانشگاه و صنعت را از موانع مهم پژوهش در کشورعنوان کرد و افزود: صنعت اگر بدون استفاده از نخبگان و دانشگاه نیز بدون استفاده از بازار کار به فعالیت خود ادامه دهند نیروی خود را هدر می دهند.
نماینده مردم رودسر و املش بر افزایش بودجه تحقیقات و پژوهش تاکید کرد و یاد آورشد: تنها راه دسترسی به نقطه ایده آل درکشور توجه به تحقیقات و پژوهش است و همچنین پیشرفت کنونی کشورمان در تمامی ابعاد به دلیل توجه به پژوهش و تحقیقات علمی بوده است.
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