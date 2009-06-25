قدرت انتقال فرآورده های نفتی اراک دوبرابر شد

علیرضا کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک، افزود: پروژه های عمرانی این شرکت در چهار سال گذشته 5/2 برابر رشد داشته و اجرای طرح افزایش قدرت انتقال فرآورده های نفتی اراک، یکی از پروژه های عمرانی مهم این شرکت در سال گذشته بوده است.

وی یادآور شد: این طرح با هدف انتقال سریع فرآورده های دریافتی از پالایشگاه به مخازن خطوط لوله، دستیابی سریع مصرف کنندگان به فرآورده های نفتی و جلوگیری از اتلاف وقت، استهلاک تجهیزات و کاهش تعمیرات اجرا شد که با اجرای آن قدرت انتقال فرآورده های نفتی اراک دو برابر افزایش یافت.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اراک درباره روند بارگیری فرآورده های نفتی در این شرکت گفت: سازه بارگیری خودکار مخزن دارهای راه آهن در منطقه اراک تنها سیستم خودکار کشور است که عملیات بارگیری انواع فرآورده ها را به صورت مکانیزه انجام می دهد، ضمن آنکه قدرت بارگیری نفت کوره با استفاده از این سازه از روزانه دو میلیون لیتر به روزانه چهار میلیون لیتر رسیده و در شرایط بحرانی تا روزانه هفت میلیون لیتر نیز قابل افزایش است.

به گفته کامیاب این شرکت از 104 نقطه بارگیری برخودار است که هم اکنون از 40 نقطه آن استفاده می شود و آمادگی بارگیری، تا چهار برابر تولیدات پالایشگاه اراک را نیز دارد.

وی با بیان اینکه این شرکت دارای یکی از بزرگترین تاسیسات نفتی کشور است، افزود: انبار نفت این منطقه مجهز به سیستم کنترل صنعتی «دی.سی.اس» است که به واسطه بهره گیری از این تجهیزات، همه فعالیت های مربوط به رسید فرآورده ها از پالایشگاه تا خطوط لوله، انبارش و ذخیره سازی در مخازن، انتقال و توزیع فرآورده ها از طریق نفتکش ها، مخزن دار راه آهن، جایگاه پمپ بنزین و خطوط لوله توسط این سیستم کنترل می شود.

کامیاب درباره ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های نفتی شرکت پخش فرآورده های نفتی اراک گفت: انبار نفت سردار سرلشگر شهید رحیم آنجفی اراک با 31 مخزن، ظرفیت ذخیره سازی 900 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را دارد.

به گفته کامیاب، حدود 400 دستگاه نفتکش و گازکش از طریق چهار شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی، برای سوخت رسانی منظم و برنامه ریزی شده با این شرکت همکاری می کنند.

شرکت پخش اراک وظیفه تامین سوخت انبار شهرستان های ملایر، بروجرد، ازنا و مخازن نیروگاه های شهیدرجایی، مفتح و بیستون و صادرات فرآورده های نفتی به کشور عراق را به عهده دارد.