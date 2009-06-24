22 کیلومتر به مسیر های دوچرخه سواری منطقه 22 افزوده می شود

به گزار ش خبرگزاری مهر مهندس کریمیان شهردار منطقه 22 ضمن بیان این مطلب افزود : اتصال شبکه دوچرخه سواری موجود درضلع غربی شهرک صدرا به ایستگاه متروی چیتگر وبوستان جنگلی چیتگر ازطریق پوسته شرقی آزادراه آزادگان وبوستان جنگلی خرگوش دره بطول تقریبی 6 کیلومتر از طریق ناحیه 2 در این منطقه اجرا می شود .

وی در ادامه گفت : در مسیر مذکور سه زیرگذر دوچرخه سواری با مقاطعی به عرض 3 متر وارتفاع 2.5 متر دربزرگراه رسالت و یکدستگاه پل هوایی دوچرخه درآزادراه آزادگان بالاتر از خط متروی تهران - کرج به منظور پیوستگی مسیرهای اشاره شده پیش بینی شده است.

مهندس کریمیان اضافه کرد : ادامه اتصال مسیر دوچرخه سواری پوسته شمال وجنوب بزرگراه شهید همت ازطریق شهرک شهید باقری به انتهای غربی بزرگراه فوق واتصال آن به بلوار پژوهش بطول تقریبی 12 کیلومتر نیز بوسیله ناحیه سه منطقه 22 اجرا خواهد شد .

شهردار منطقه 22 در ادامه خاطر نشان کرد:احداث مسیر دوچرخه سواری در بدنه محور 35 متری شمال همت حد فاصل زیرگذر گلها دربزرگراه شهید همت تا شهرک شهید باقری بطول تقریبی 4 کیلومتردر دستور کارناحیه 4 این منطقه قرار گرفت .

در طرح تفصیلی منطقه 22 بیش از 140 کیلومتر مسیر عبور دوچرخه در نظر گرفته شده است که تا کنون بیش از 25کیلومتر از این مسیر احداث شده و در سال جاری نیز 22 کیلومتر به این میزان اضافه خواهد شد و افزون بر آن پیست های مختلف بوستان جنگلی چیتگر شامل : پیست محصور دوچرخه سواری بانوان بطول 1600 متر ، پیست سرعت بطول 1800 متر ، پیست استقامت بطول 8500 متر و انواع پیست های کوهستان بطول بیش از 40 کیلومتر ، منطقه 22 را به عنوان قطب دوچرخه سواری شهر تهران مطرح نموده است .