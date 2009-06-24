کتب درسی دستور زبان فارسی دانشگاههای پیام نور تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کتابهای درسی دستور زبان فارسی (1) و (2) دانشگاه پیام نور که سرفصل درس فارسی این دانشگاهها محسوب می‌شود تغییر کرد و هم ‌اکنون متن تغییر یافته این دروس آماده چاپ شده است.

بر اساس این مصوبه، کتابهای آموزشی دستور زبان فارسی دانشگاههای پیام نور سراسر کشور می‌بایست بر اساس دستور تاریخی نوشته شود که در دو کتاب اخیری که توسط دو تن از استادان این رشته (حسن انوری و یوسف عالی عباس آباد) تالیف شده این موضوع و دیگر ملاحظات این وزارتخانه لحاظ شده است.

در کتاب درسی دستور زبان فارسی (1) علاوه بر مباحث کلی موجود در کتاب قبلی مباحث دستوری جدید و امروزی نیز اضافه شده است. همچنین در کتاب دستور زبان فارسی (2) علاوه بر ارائه مباحث تاریخی دستور از فارسی میانه تا به امروز برای توضیح این مباحث از شواهد امروزی و نه قدیم استفاده شده است.

برای تهیه این دو کتاب مباحث حدود 60 کتاب دستور زبان فارسی به صورت فیش درآمده و پس از جمع بندی در دو کتاب اخیر نگارش یافته و هم اکنون نیز توسط انتشارات دانشگاه پیام نور زیر چاپ است. حجم هر کدام از این دو کتاب 120 صفحه است و قرار است از ابتدای ترم دوم سال تحصیلی جاری (88 - 89) در تمامی دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور تدریس شود.