حداقل به نایب قهرمانی در برزیل می اندیشیم/ به جوانان اعتماد می کنیم

حسین شمس درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: برای حضور در مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل به نام‌ها توجه نمی کنیم. برای من فرقی بین تیم ملی که هم اکنون در اردو حاضر است با تیمی که سال 2007 عازم برزیل شد، وجود ندارد. من به تمام نفرات جوان حاضر در اردوی تیم ملی اعتماد دارم و با آنها به برزیل می روم تا حداقل از عنوان نایب قهرمانی‍‌مان در دوره گذشته دفاع کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تیم ملی کشورمان از نظر روحی و روانی و بدنی شرایط ایده‌الی برای حضور در پیکارهای جایزه بزرگ برزیل دارد، درخصوص شرایط تیم کشورمان در این رقابت‌ها گفت: بعد از گروه D مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل که با حضور تیم‌های اوکراین، آرژانتین، ونزوئلا و اکوادور برگزار می شود، گروه B را می توان دشوارترین گروه دانست. در این گروه ما کار دشواری را مقابل دو تیم اروگوئه و رومانی پیش رو خواهیم داشت.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در این خصوص افزود: تیم ملی فوتسال اروگوئه در مسابقات جام جهانی اخیر نشان داد که تیمی قدرتمند و قابل احترام است. بدون شک بازی با این تیم برای چگونگی صعود ما به مرحله دوم مسابقات برزیل تعیین کننده خواهد بود. پس از اروگوئه می توان از رومانی به عنوان یکی از رقبای دیگر تیم ملی ایران در مرحله گروهی نام برد. این تیم از قدرت‌های نوظهور فوتسال اروپاست. ما از کنار تیم کاستاریکا هم به راحتی عبور نمی کنیم، گرچه این تیم، تیمی ناآشنا در فوتسال دنیا و آمریکای مرکزی است.

شمس در خاتمه با اشاره به شانس تیم ملی فوتسال کشورمان به دیدار نهایی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل، گفت: برزیل با توجه به امتیاز میزبانی شانس اول قهرمانی این رقابت‌هاست. برای ما علاوه بر این تیم، تیم‌های آرژانتین، اوکراین، اروگوئه، مجارستان و پاراگوئه از جمله رقبای اصلی برای صعود به دیدار نهایی تورنمنت جایزه بزرگ برزیل هستند.

تیم ملی فوتسال کشورمان در گروه B مسابقات جایزه بزرگ برزیل با تیم‌های اروگوئه، رومانی و کاستاریکا رقابت خواهد کرد. این مسابقات از روز یکشنبه هفتم تیرماه در برزیل آغاز می شود.