هنوز تا الگویی تمام عیار نظام قضایی اسلامی فاصله داریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی صبح چهارشنبه در جمع معاونین و مدیران و اساتید و کارآموزان معاونت آموزش قوه قضائیه ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و بالاخص شهید آیت الله بهشتی گفت: مقام این عزیزان قطعا بالاست و امیدواریم بتوانیم راه این بزرگان را ادامه دهیم.

وی ضمن تقدیر از خدمات معاونت آموزش قوه قضائیه گفت: خدمات ارزنده ای طی سالهای گذشته در این بخش شاهد بوده ایم و به حق آموزش قضایی را توسعه داده ایم.

هاشمی شاهرودی اظهار داشت: قضاوت کار مهم و تخصصی است و شاید با بسیاری از کارهای یک حاکمیت فرق کند. کاری که نیاز به آموزش و علوم و پرورشهای متنوع و گوناگونی دارد و باید گفت تنها علم فقه برای یک قاضی نمونه و کارآمد کافی نیست بلکه تخصصهای مختلف را نیاز دارد و باید به علوم مختلفی و مسائل مختلفی از جمله مدیریت، امنیت و سیاست آگاه باشد.

باید گفت تنها علم فقه برای یک قاضی نمونه و کارآمد کافی نیست بلکه تخصص های مختلف را نیاز دارد و باید به علوم مختلفی آگاه باشد

هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه یک قاضی نمونه و کارآمد باید تمامی تخصصها و آموزه ها را در حد اعلا فرا گیرد، اظهار داشت: یک قاضی نمونه خودش و حتی شخصیتش نیز باید بر اساس آموزه ها شکل بگیرد و بسیاری از تجربیات را تمرین کند و به حد بالایی از اخلاق قضایی و مشی صحیح قضایی برسد. چرا که جایگاه یک قاضی بسیار حساس است و جان و مال و ناموس مردم در گرو حق او است.

وی در ادامه تصریح کرد: مفسدان و کسانی که به دنبال اغراض مادی خود هستند به طور حتم در کنار هر پرونده ای شکل می گیرند و اینها برای دستگاه قضایی و اطراف پرونده وسوسه انگیز است بنابراین باید قاضی مراقب این امور باشد.

هاشمی شاهرودی قضاوت را یک مسئله سنگین و سخت توصیف کرد و افزود: در روایات و احادیث نیز قضاوت به عنوان سخت ترین و خطیر ترین کار عنوان شده است. بنابراین فردی متقی و پرورش یافته باید در این کار وارد گردد.

رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: ظلم و تضییع حق بسیار سنگین است و آمده است که قاضی پایش در سراشیبی جهنم است و این حساسیت این کار را نشان می دهد بنابراین انواع آموزشها و تجربیات و تنوع اموری که باید فرا گیرد بسیار مهم است.

وی گفت: قاضی مد نظر همه جامعه است و جایگاه آن محترم و مقدس است و باید در رفتار و نشست برخواست و تعامل آن با مردم و همچنین متانت در شخصیت او شکل بگیرد.

ظلم و تضییع حق بسیار سنگین است و آمده است که قاضی پایش در سراشیبی جهنم است و این حساسیت این کار را نشان می دهد بنابراین انواع آموزش ها و تجربیات و تنوع اموری که باید فرا گیرد بسیار مهم است رئیس قوه قضائیه

هاشمی شاهرودی تصریح کرد: امروز قضات آموزش دیده در بخش کارآموزان قضایی هم از نظر دانش و هم از نظر اطلاعات عمومی در سطح بالایی قرارا دارند و این امر مشهود است و باید گفت معاونت آموزش قوه قضائیه هم در نیاز سنجی و هم از نظر مخاطبین و از نظر تنوع تخصص و آموزشها موفق عمل کرده است و اقدامات ارزنده ای انجام داده که جای تقدیر دارد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در معاونت آموزش قوه قضائیه شکل گیری و استاندارد سازی هنوز نیاز به تحولات و اصلاحات دارد، تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات در این معاونت به شکل حوزوی است و سیستم یک مقدار آزاد است. بنابراین می طلبد در شکل گیری و استانداردسازیها تحولی در این معاونت شکل گیرد.

وی اظهار داشت: امروز در دستگاه قضایی با پیچیدگیها و تنوع مسائل قضایی و مردم مواجه هستیم بنابراین در علوم تئوری و نظری رشته گرایی را نیاز داریم تا تخصص گرایی بیشتر شود.

رئیس قوه قضائیه بر لزوم تهیه آیین دادرسی برای هر نوع پرونده تاکید کرد و گفت: معتقدم امروز برای هر نوع خاص پرونده ها آیین دادرسی خاصی نیاز داریم.

هاشمی شاهرودی به آیین دادرسی تجاری اشاره کرد و گفت: این آیین دادرسی تنظیم شده و به دولت ارسال شده که اگر خیلی در دولت نماند تصویب خواهد شد.