دبیران سفارت انگلیس از تهران اخراج شدند/ به ایتالیا نمی روم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه پس از پایان جلسه هیئت دولت که صبح چهارشنبه برگزار شد، با حضوردر جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که افراد اخراج شده از سفارت انگلیس در ایران چه سمتی داشتند صرفاً به بیان اینکه آنها دبیر بودند اکتفا و از ذکر اسامی آنان با اعلام بی اطلاعی خودداری کرد.

وی در ادامه گفت : اسامی توسط سخنگو اعلام خواهد شد.

متکی در پاسخ به این سئوال که آیا اخراج سفرا هم در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: هر تصمیمی که اتخاذ شود از طریق رسانه های خوبمان به اطلاع مردم می رسد.

وزیر خارجه در پاسخ به این سئوال که آیا طبق گفته گوردون براون نخست وزیر انگلیس که گفته بود دولت انگلیس کارمندان سفارت ایران را در اقدامی متقابل اخراج خواهد کرد، اخراجی صورت گرفته یا نه گفت: هنوز چیزی به ما اعلام نکردند.

وی درباره سفر خود به یمن که سئوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: علت سفر به یمن حضور در اجلاس سالانه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه همکاری اقیانوس هند است که طی دو سال گذشته ایران ریاست آن را بر عهده داشته و دو اجلاس در دوسال گذشته در ایران برگزار شده است.

وی افزود: در اجلاسی که فردا در یمن برگزار می شود ریاست اجلاس از سوی ایران به این کشور و به مدت یک سال واگذار می گردد و دستور کار آن بررسی پروژه های همکاری کشورهای عضو این اتحادیه است.

متکی در پاسخ یه این سئوال که برنامه شما برای سفر به ایتالیا و حضور در اجلاس G8 چیست گفت: من به ایتالیا سفر نخواهم داشت.

وزیر خارجه به این سئوال خبرنگاری که پرسید در اغتشاشات اخیر چه کشورهایی دست داشتند، پاسخی نداد.

متکی همچنین به این سئوال که با توجه به اظهارات اخیر شما مبنی بر اینکه از افزایش چشمگیر مسافران انگلیسی به ایران و در آستانه انتخابات مطلع بوده اید چرا به این حجم زیاد از مسافران ویزا داده اید نیز پاسخی نداد.