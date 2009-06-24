رونمایی از قرآن تصویری از سوی شهرداری منطقه 5

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین هوشیار معاون اجتماعی و فرهنگی این منطقه با تاکید براینکه توسعه کمی وکیفی برنامه ها در غنی سازی اوقات فراغت از مهم ترین رویکردهای منطقه درسال جاری است، افزود: همزمان با آغاز فصل تابستان طرح و برنامه های فرهنگی ، ورزشی و آموزشی جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان پیش بینی شده است که کلیه پتانسیل ها وامکانات در جشنواره تابستانی پایتخت معرفی می شود.

وی محوریت فعالیت ها را قرآن و اوقات فراغت برشمرد وافزود: با استفاده از نمادهای قرآنی ومذهبی در دکوراسیون وهمچنین نورپردازی مناسب وهنرمندانه غرفه اختصاصی منطقه 5 به عنوان غرفه ویژه انتخاب شده است.

هوشیار درادامه ازرونمایی قرآن تصویری برای نختسین بار در کشور خبر داد وافزود: دراین نرم افزار سوره های جز 30 قرآن به صورت نقاشی وداستان های تصویری به کودکان آموزش داده می شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5 به ارائه ، نرم افزار قرآنی ، بازی های قرآنی ، تحقیقات قرآنی با موضوع غنی سازی اوقات فراغت و همچنین برگزاری مسابقات ویژه کودکان در جشنواره اشاره کرد وگفت: برگزاری کارگاه آموزشی و غرفه عکاسی ویژه کودکان از برنامه های جانبی منطقه در جشنواره تابستانی پایتخت است.