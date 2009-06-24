موزه میراث روستایی گیلان نیازمند اطلاع رسانی مطلوب است

محمود طالقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این موزه در سطح ملی آنگونه که باید و شاید شناسایی و معرفی نشده است چرا که موزه میراث روستایی یک طرح عمرانی است و بودجه جاری برای اطلاع رسانی و تبلغیات ندارد.

وی بیان داشت: این اکو موزه در سطح جهانی به خاطر ارتباطات دانشگاهی اطلاع رسانی خوبی انجام شده و در داخل باید رسانه ها بسیج شوند و اطلاع رسانی لازم در مورد این پروژه انجام دهند.

مدیر موزه میراث روستایی گیلان با بیان اینکه از سال 85 تاکنون بیش از 250 هزار نفر از این موزه بازدید کرده اند، افزود: در ایام نوروز سال 88 بیش از 23 هزار گردشگر و مسافراز این موزه بازید کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است.

طالقانی گفت: استان گیلان با میراثی عظیم و فرهنگ و اقلیمی خاص، جاده های بکر و وجود راههای طبیعی هزاران ساله یکی از قطبهای جذب گردشگر و میزبانی ارزشمند برای طبیعت دوستان جهان است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه استان گیلان قطب کشاورزی شناخته شده است از درآمد متوسط اقتصادی نیز محروم است و حرکت در مسیر پذیرش گردشگر می تواند برای شکوفایی اقتصاد گیلان و کشورموثرباشد.

مدیر موزه میراث روستایی گیلان به تعریف سایت موزه اشاره کرد و یاد آورشد: سایت موزه موقعیت جغرافیایی است که گونه های مختلف مسکن روستایی و نمونه های شاخص خریداری و اجزای آن جدا می شود و در واقع با همان شاخصه های اولیه در این سایت موزه نصب خواهد شد.

طالقانی ادامه داد: در صورت راه اندازی سایتها تمامی فعالیتهای یک روستا حتی در زمین کشاورزی با کشت استحصال محصولات که در سایت وجود دارد بازپیرایی خواهد شد.