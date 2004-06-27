افزايش ظرفيت توليد اوپك در دهم تيرماه موجب كاهش قيمت نفت نخواهد شد

مدير موسسه مطالعات انرژي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر ، در پاسخ به اين سوال كه " آيا با افزايش دوميليون بشكه اي توليدات اوپك از دهم تيرماه جاري مي توان شاهد كاهش قيمت نفت بود" گفت: رشد بيش از حد قيمت نفت درماه هاي اخير و فشار بيش از حد كشورهاي مصرف كننده بزرگ از جمله آمريكا به اين رشد بي سابقه در40 سال اخير، اوپك را واداشت تا با تشكيل اجلاس فوق العاده در بيروت ظرفيت توليد خود را طي دومرحله تا دوميليون و 500 هزار بشكه افزايش دهد.

مهدي عسلي افزود: اين تصميم اگر چه برافزايش توليد و عرضه نفت در بازار حكايت دارد اما به واقع بهانه اي بود تا به مازاد توليدات كشورهاي اوپك رسميت بخشد.

وي ، رشد اقتصادي برخي كشورهاي جهان از جمله چين را از مهمترين عوامل رشد قيمت نفت دانست وگفت: امسال رشد اقتصادي دنيا بي سابقه بوده به گونه اي كه تقاضاي نفت از سوي كشورهايي همچون آمريكا، ژاپن ، هند و چين همچنان رو به فزوني خواهد بود.

به گفته وي ، با كمي بررسي مي توان دريافت هيچ يك از دلايل مطرح شده از سوي كارشناسان، نمي تواند عاملي براي افزايش قيمت نفت باشد بلكه عوامل سياسي و نگراني از امنيت عرضه انرژي است كه اين چنين تصميمات و راهكارهاي اوپك را براي كاهش نوسانات قيمت نفت خنثي كرده است.

وي افزود: نتايج به دست آمده نشان مي دهد عرضه نفت از سوي كشورهاي اوپك و غير اوپك عليرغم رشد اقتصادي بالا در دنيا پاسخگوي تقاضاي واقعي بازار در هر شرايطي خواهد بود اما نگراني از امنيت عرضه انرژي باعث شده كه تقاضاي غير واقعي بازار براي افزايش ميزان ذخاير از سوي كشورهاي مصرف كننده نيز افزايش يابد زيرا مصرف كنندگان به اين امر واقفند كه كشورهاي اوپك و غير اوپك هم اكنون درحال توليد نفت با تمام ظرفيت خود هستند.

مدير موسسه مطالعات انرژي افزود: درنتيجه روي دادن هرگونه اتفاق سياسي همانند ترور يا جنگ در منطقه پر تنش خليج فارس مي تواند به طور واقعي در كاهش عرضه نفت تاثير گذاشته و در اين ميان نيز اگر عرضه نفت كشوري به هر دليل كاهش يافت و يا متوقف شد كشوري ديگر نمي تواند توليدات خود را براي پوشش دادن به اين ميزان كاهش، افزايش دهد زيرا درحال حاضر همه كشورهاي توليد كننده با تمام ظرفيت ازمخازن نفتي خود برداشت مي كنند.

وي در ادامه گفت: نكته حائز اهميت اين است كه اگر چه اوپك براي پاسخگويي به افكارعمومي و جلوگيري از روان شدن سرمايه ها به سوي منابع جايگزين نفت به دليل ارزش بالاي آن در بلندمدت براي افزايش دوميليون بشكه اي نفت تصميم گرفت اما بايد ادعا كرد كه با كاهش30 درصدي ارزش دلار در برابر يورو قيمت نفت به ظاهر بيش از 38 دلار در بازار معامله داد و ستد مي شود اما به واقع قيمت از باند يا دامنه قيمت تعيين شده خارج نشده است .



