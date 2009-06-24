به گزارش خبرگزاری مهر، محققان ایتالیایی اعلام کردند موسیقی به دلیل تاثیرگذاری بر روی فشار خون می تواند در درمان حملات قلبی و ناتوانیهای حرکتی ناشی از این حملات موثر باشد.

محققان دریافتند موسیقی با ریتم تند می تواند فشار خون و ضربان قلب را بالا برده و در مقابل موسیقی آرام می تواند تاثیری معکوس بر روی فشار خون داشته باشد. تغییر بلندی صدای موسیقی نیز تاثیر مستقیمی بر روی فشار خون انسان دارد.

محققان اعلام کردند با ترکیب موسیقی سریع و آرام می توان سیستم قلبی عروقی را کنترل کرده و به تدریج آن را احیا کرد. طی آزمایشها زمانی که موسیقی متوقف می شود، تنفس، ضربان قلب و فشار خون کاهش پیدا کرده و گاهی به پایین تر از سطح اولیه نیز می رسد.

بر اساس گزارش تلگراف، داوطلبان و شرکت کننگان در این آزمایشها برای شنیدن موسیقی از هدفون استفاده کرده و فشار خون، ضربان قلب، جریان خون در عروق مغزی، تنفس و باریکی عروق خونی آنها از طریق سیستم الکتروکاردیوگرام اندازه گیری شده است.