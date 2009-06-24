به گزارش خبرنگار مهر در رشت، به منظور ایجاد انگیزه و استعدادیابی هنری و انتخاب سرودهای برتر دانش‌ آموزان استثنایی برای شرکت و رقابت با دانش ‌آموزان عادی، سومین دوره مسابقات سرود سازمان استثنایی در بخشهای همگانی، آموزشگاهی، تکنوازی و تکخوانی به میزبانی گیلان در رشت اجرا می‌شود.

در این دوره از مسابقات 23 استان با بیش از 90 گروه سرود دانش ‌آموزی با ارسال آثار منتخب خود به دبیرخانه جشنواره شرکت داشتند که پس از بررسی نهایی و حد نصاب لازم استانهای برتر برای شرکت حضوری در مسابقات به این استان دعوت می‌ شوند.

داوری سرودها را توسط پنج داور برگزیده استان با بازنگری آثار گروههای نابینا، ناشنوا و کم توان ذهنی در مقاطع راهنمایی و متوسطه دختر و پسر به انجام رسیده و مراسم افتتاحیه جشنواره صبح روز شانزدهم تیرماه جاری با حضور مسئولان، دانش ‌آموزان برگزیده و میهمانان ویژه انجام می ‌شود.

در این دوره از میزبانی بیش از 50 نفر عوامل فنی، اجرایی و ستادی مشارکت دارند.

استان گیلان به دلیل توانمندیهای ویژه و موقعیت جغرافیایی خاص خود هر ساله میزبان مسابقات صنایع دستی و تجسمی، هنرهای نمایشی و آوایی و اردوهای فرهنگی - تربیتی سازمان استثنایی کشور بوده است.

در بخش هنرهای نمایشی با دو اثر ارسالی از آموزشگاه های راهنمایی کوثر و باغچه ‌بان دختران رشت به میزبانی مسابقات در لرستان به عنوان نمایش برگزیده پذیرفته شد و از تاریخ 22 تا 25 تیر ماه امسال به آن استان اعزام می‌ شوند.