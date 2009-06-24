به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عبدالله‌زاده، فرهاد صبوری و جاسم رضایی بازیکنانی بودند که پس از برپایی آخرین جلسه تمرینی تیم بسکتبال جوانان پیش از سفر به محل برگزاری مسابقات جهانی از ترکیب 15 نفره این تیم کنار گذاشته شدند.

تیم بسکتبال جوانان ایران که با قهرمانی در مسابقات آسیایی تهران جواز شرکت در پیکارهای جهانی را به دست آورد با ترکیب محمد امجد، عماد سلمانی، رامین هنرمند، محمدرضا فلاحت، رامتین زارع شیرازی، امیر سامانی، محمد جمشیدی، فربد فرمان، سورن دیربوغوسیان، مهدی شیرجنگ، محمد حسن‌زاده و ارسلان کاظمی در نهمین دوره این رقابت‌ها حضور خواهد داشت.

نهمین دوره مسابقات بسکتبال جوانان جهان 11 تا 21 تیرماه با شرکت 16 تیم در اوکلند نیوزیلند برگزار خواهد شد. تیم جوانان ایران با تیم‌های آمریکا، فرانسه و مصر در گروه B این رقابت‌ها قرار گرفته است. گروه‌بندی تیم‎های شرکت‎کننده در رقابت‎های نیوزیلند به این شرح است:

A: یونان، لیتوانی، آنگولا و پورتوریکو

B: ایران، آمریکا، فرانسه و مصر

C: اسپانیا، استرالیا، کانادا و سوریه

D: آرژانتین، کرواسی، نیوزیلند و قزاقستان

بسکتبالیست‎های جوان کشورمان ساعت 5 بامداد شنبه هفته آینده تهران را به مقصد دبی ترک می‎کنند تا از آنجا راهی اوکلند شود. البته سیدنی نیز دومین محل توقف این تیم پیش از رسیدن به مقصد نهایی است. پیش از این تیم بسکتبال جوانان ایران در مسابقات جهانی قبرس شرکت کرده بود.