30 ژوئن؛ زمان سنجش تعهد خروج آمریکا و قابلیت نیروهای عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با ذکر این مقدمه در ادامه نوشت : بر همین اساس پیش بینی می شود که فلوجه یک داستان موفق داشته باشد ونه یک قصه ملال آور.

فلوجه تا چندی قبل به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های شورشیان شناخته می شود اما هم اکنون تبدیل به یکی از امن ترین نقاط عراق شده است. پس از آنکه قبایل این شهر توانستند القاعده را بیرون برانند انتخاباتی موفق را برگزار کردند و هم اکنون طرح های بازسازی آن در حال اجرا است.

اما در ماه های اخیر وقوع چند حمله چهره شهر را ناآرام کرده است. از همین رو با نزدیک شدن به تاریخ 30 ژوئن ( 9 تیر ) یعنی زمان تعیین شده برای نظامیان آمریکایی برای خروج از شهرهای عراق، این تاریخ برای مقامات عراقی که فلوجه را به عنوان نمونه ای برای کل کشور در نظر گرفته اند روزی خاصی شمرده می شود.

به نوشته نیویورک تایمز، هر چند در شهر فلوجه نیروهای امنیتی عراق آرام آرام در حال عهده دار شدن عملیاتهای نظامی هستند اما با این حال عده ای مدعی اند که خروج نیروهای امریکایی این شهر را مجددا تبدیل به یکی از ناامن ترین مناطق عراق می کند.

نیویورک تایمز می نویسد : فلوجه هم برای آمریکائیها و هم برای شورشیان یک سمبل بزرگ محسوب می شود. این شهر مکانی واقعی از عملیاتهای سال 2004 است. و پس از نبرد "هو" در سال 1968 در ویتنام تنها جنگ شهری بوده که نظامیان آمریکائی در آن حضور داشتند.

با این اوصاف، یک هفته تا آغاز خروج نظامیان آمریکایی از شهرهای عراق باقی مانده و این در حالی است که در روزهای اخیر تعداد بمب گذاریها در این کشور افزایش یافته از همین رو و با توجه به آنکه مسئول اصلی حفظ امنیت شهرهای عراق نیروهای این کشور خواهند بود، خروج نظامیان آمریکایی از شهرهای عراق هم آزمونی برای سنجیدن تعهد آمریکا به وعده خروج در توافقنامه بغداد- واشنگتن بوده و هم بدین وسیله می توان میزان توانایی نیروهای امنیتی عراق را در تامین امنیت کشورشان را سنجید.