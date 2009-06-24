اطلاعیه دبیرخانه جشنواره مطبوعات درباره روند ارسال آثار

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها با آدرس www.pressfestival.ir کار خود را آغاز کرده و فعالان شاغل در عرصه مطبوعات واصحاب رسانه می توانند آثار خود را از طریق پر کردن فرم فراخوان به نشانی دبیرخانه ارسال کنند که این فرم بر روی سایت جشنواره موجود است.

خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاریها می‌توانند مطالبی را که در حوزه‌های مختلف خبر، مصاحبه، تیتر، طنز و طراحی و ... از اول فروردین ماه سال 87 تا پایان اسفند ماه همین سال تولید کرده‌اند تا پنجم شهریور ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

شانزدهمین دوره جشنواره و نمایشگاه مطبوعات از 28 مهر ماه به مدت یک هفته در محل مصلای تهران برگزار می‌شود و 15 آبان ماه نیز مراسم اختتامیه نمایشگاه و جشنواره شانزدهم در تالار وحدت برگزار می‌شود.

