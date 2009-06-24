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۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۷

اطلاعیه دبیرخانه جشنواره مطبوعات درباره روند ارسال آثار

دبیرخانه شانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها با صدور اطلاعیه ای از عموم روزنامه نگاران، خبرنگاران و عکاسان دعوت کرد تا از طریق دریافت فرم فراخوان جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها و همچنین با مراجعه به سایت جشنواره به ارسال آثار خود بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شانزدهمین  جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها با آدرس www.pressfestival.ir  کار خود را آغاز کرده و فعالان شاغل در عرصه مطبوعات واصحاب رسانه می توانند  آثار خود را از طریق پر کردن فرم فراخوان به نشانی دبیرخانه ارسال کنند که این فرم بر روی سایت جشنواره موجود است.

خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاریها می‌توانند مطالبی را که در حوزه‌های مختلف خبر، مصاحبه، تیتر، طنز و طراحی و ... از اول فروردین ماه سال 87 تا پایان اسفند ماه همین سال تولید کرده‌اند تا پنجم شهریور ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

شانزدهمین دوره جشنواره و نمایشگاه مطبوعات از 28 مهر ماه به مدت یک هفته در محل مصلای تهران برگزار می‌شود و 15 آبان ماه نیز مراسم اختتامیه نمایشگاه و جشنواره شانزدهم در تالار وحدت برگزار می‌شود.

کد مطلب 901791

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