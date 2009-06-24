موفقیت کامل رزمایش هوایی ارتش با خلبانان نسل بعد از انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایان رزمایش میلاد نور ولایت ضمن ارائه گزارش نهایی پایان موفقیت آمیز این رزمایش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رزمایش از چهارشنبه هفته گذشته با گسترش یگان های پروازی در سطح کشور آغاز شده بود که طی دو روز گذشته با بمب های مشقی و طی کردن مسیرهای طولانی از سوی هواپیماها پیگیری شد.

وی انجام سوخت گیری هوایی زیر 5 هزار پا و تا 2 هزار پا، پرواز بر روی سطح آب و آبهای آزاد به مساحت 700 کیلومتر را یکی از دستاوردهای این رزمایش خواند و افزود: در روز پایانی رزمایش میلاد نور ولایت امروز چهارشنبه هواپیماها با بمب های حقیقی که در جهاد خودکفایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تغییرات اساسی در آن ایجاد شده بود اهداف را مورد اصابت قرار دادند.

فرمانده نیروی هوایی ادامه داد: تمامی صحنه های روز پایانی رزمایش چه در رها نمودن بمب ها، چه در سکوت رادیویی در طول پرواز و چه در مدل حمله کردن واقعی بود. در این رزمایش تمامی اهداف در نظر گرفته منهدم گردید و ما به طور کامل به اهداف خود دست پیدا کردیم. همچنین یکی از زیبایی های کار در این رزمایش این بود که کلیه خلبانان نسل بعد از انقلاب که تمامی آموزش ها را در داخل دیده بودند رزمایش را انجام دادند.

امیر شاه صفی در خصوص پیام این رزمایش گفت : پیام این رزمایش در مرحله اول تجدید بیعتی با فرماندهی کل قوا بود. همچنین برای ما بسیار اساسی بود که به ملت نشان دهیم که نیروی هوایی با تمام قوا و جسارت همچون 8 سال دفاع مقدس جلوی تهدیدات ایستاده است.

وی اهداف در نظر گرفته شده برای این رزمایش پرواز بالای 3 هزار و 600 کیلومتر خواند و اظهار داشت: شعاع عمل ما در این رزمایش 3 هزار و 800 کیلومتر یعنی از غربی ترین نقطه کشور تا جنوبی ترین نقطه شرق کشور بود. همچنین تمرین های سوخت گیری شکاری از تانکر و به خصوص شکاری از شکاری از دیگر اهداف ما بود. کلیه پروازهای این رزمایش سختی های بسیاری داشت اما هم اکنون به ما خبر رسیده که تمامی پروازها و خلبانان سالم در یگانهای اولیه به زمین نشسته اند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش یکی از ماموریت های این رزمایش را فرماندهی متمرکز خواند و تاکید کرد که هدف ما این بود که در این رزمایش نشان دهیم حتی در صورت فرماندهی متمرکز می توانیم به صورت غیر متمرکز عمل کنیم . با توجه به رنج پروازها به دنبال آن بودیم که اگر در یک منطقه در کشور تهدیدی بوجود آید همگی بتوانند خود را در اسرع وقت به آن نقطه برسانند و اگر از سوی ستادهای بالاتر ماموریتی در دورترین نقطه کشور به ما ابلاغ شد با همان کیفیت دوران دفاع مقدس بتوانیم آن را انجام دهیم.

وی اضافه کرد: خلبانان امروز ما هیچ چیز از خلبان های گذشته کم ندارند و اگر هم تجربه ای از نسل گذشته خلبانان ما به آنها منتقل نشده با تلاش و ممارست خود این را به دست آورده اند. البته امروز دو فروند هواپیمای صاعقه ساخت داخل در منطقه رزمایش به پرواز درآمدند که با موفقیت بمب های خود را رها کرده و اهداف مورد نظر را مورد هدف قرار دادند.

امیر شاه صفی درباره تفاوت رزمایش میلاد نور ولایت با سایر رزمایش های گذشته نیز یادآور شد: در ماموریت ها و رزمایش های گذشته عمدتا از بمب های مشقی استفاده می شد ، اما امروز و در این رزمایش بمب های واقعی مورد استفاده قرار گرفتند ، با این حال با توجه به نوع و اندازه اهداف صلاح ندیدیم که از بمب های قوی تری استفاده کنیم. خوشبختانه در این رزمایش 95 درصد از جنگنده ها اهداف مورد نظر را مورد اصابت قرار دادند و کمتر از 5 درصد در این باره به خوبی عمل نکردند.

به گزارش مهر ، فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: همه هواپیماهای ما قابلیت ماموریت های بلند را ندارند و هواپیماهایی با برد بلند هواپیماهایی راهبردی و استراتژیک هستند البته در این رزمایش چندین هواپیما با برد کوتاه متوسط و بلند مورد استفاده قرار گرفتند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: رزمایش میلاد نور ولایت، رزمایشی آبی - خاکی بود. نیروی هوایی ضمن پشتیبانی نیروی دریایی ماموریت خود را انجام داد.