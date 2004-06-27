بر اساس گزارش سازمان بازرگاني استان تهران :
آموزشگاههاي متخلف به تعزيرات حكومتي معرفي شدند
6 واحد آموزشگاهي متخلف به اتهام نداشتن پروانه كسب ، عدم صدور فاكتور ، عدم درج قيمت شناسايي شده جهت صدور راي نهايي به تعزيرات حكومتي معرفي شدند .
به گزارش خبرگزاري مهر ، در راستاي اجراي طرح نظارتي آموزشگاههاي علمي آزاد كه از تاريخ 2/ 3/ 83 لغايت 27/ 3/ 83 در سطح شهر تهران برگزار شد، جمعا 30 واحد آموزشگاهي ، تقويتي و كنكور شهر تهران مورد بازرسي قرار گرفت كه از اين تعداد 6 واحد متخلف شناخته شدند .
