بیمارستان سوانح سوختگی و روانپزشکی شمال کشور در آستانه بهره برداری

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت در استانداری افزود: این بیمارستان اعتبار 7 میلیارد و 500 میلیون ریالی ملی تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده که به زودی با حضور یکی از مقامات ملی و محلی افتتاح خواهد شد.

به گفته هاشمی این بیمارستان نه تنها یگانه بیمارستان تخصصی سوختگی شمال بوده بلکه استان های شمالی و خراسان را نیز پوشش می دهد.

وی خاطر نشان کرد: فاز اول بیمارستان 70 تختخوابی جوار این مرکز روانپزشکی نیز در حال اتمام بوده و به زودی به بهره برداری می رسد.

رئیس ستاد عالی پیگیری مصوبات سفرهای استانی دولت به مازندران با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ساخت واحدهای مسکونی برای پزشکان تصریح کرد: تاکنون 50 واحد مسکونی برای پزشکان شهرهای نور، زیرآب، جویبار و بهشهر تحویل شده است.

هاشمی حیدری با بیان اینکه بیمارستان وانا آمل نیز هفته دولت امسال به بهره برداری خواهد رسید یادآور شد: پروژه های عمرانی استان باید بر اساس برنامه زمان بندی و برمبنای پریود زمانی مشخص اجرایی شود.

وی با تاکید بر پیگیری قاطع مسئولان ارشد استان بر روند اجرای مصوبات استانی سفر دولت به مازندران گفت: اجرای صحیح پروژه های سفر استانی دولت انقلابی در توسعه و آبادانی مازندران ایجاد خواهد کرد.

معاون عمرانی استانداری مازندران در بخش دیگری از سخنانش از آغاز مطالعات دانشکده بین المللی رامسر و دانشکده دندانپزشکی ساری با اعتبار یک میلیارد تومانی اظهار داشت: با صرف هزینه 902 میلیون تومانی خوابگاه 120 تختخوابی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز هفته دولت در این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه 150 خانه بهداشت روستایی و 40 مرکز بهداشتی و درمانی از محل مصوبات دولت با همکاری وزارت بهداشت و استانداری در مازندران ایجاد می شود، گفت: از اتمام مطالعه احداث بیمارستان فوق تخصصی آموزشی درمانی 320 تختخوابی مرکز مازندران و آغاز فعالیت پیمانکار این پروژه خبر داد.

هاشمی حیدری با اشاره به اینکه مطالعه احداث بیمارستان جایگزینی قائمشهر به اتمام رسیده است در عین حال از آغاز عملیات اجرایی، تعیین پیمانکار و فعال بودن کارگاه این پروژه در شهرستان خبر داد.

وی همچنین به اجرای مطالعه بیمارستان جایگزینی بهشهر اشاره کرد و گفت: پیمانکار این پروژه مشخص شده و مرکز بهداشتی درمانی 10 تختخوابی شبانه روزی کیاسر نیز دارای پیشرفت فیزیکی مناسبی است.

هیئت دولت در سفرهای نخست و دوم به مازندران حدود 500 مصوبه داشت.