قیمت نفت بازهم افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: با استفاده از کارت هوشمند سوخت، مصرف گازوئیل از اردیبهشت ماه روزانه 5 میلیون لیتر در حمل و نقل کاهش یافته است.

وزیر نفت افزود: مصرف بنزین نیز حدود 4.2 درصد کاهش یافته است، یعنی در خصوص نحوه سهمیه بندی و اعمال آن در مصرف نفت گاز و بنزین در همین مدت نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه بوده ایم.

وی همچنین در خصوص وضعیت قیمت نفت جهانی نیز گفت: قیمت نفت طی 2.5 ماه گذشته از حدود 38 دلار به 68 دلار افزایش یافته است و هنوز نیز برای افزایش قیمت جا دارد.

نوذری افزود: به عبارت دیگر، هنوز شرایط بازار و اقتصاد جهانی تحمل قیمت بالاتر را نیز دارد و این موضوع را نیز نشان می دهد، گرچه این قیمت بعضا نیز کاهش یا افزایش می یابد.

وی افزود: با اعمال مدیریت اوپک یعنی کاهش 4.2 میلیون بشکه تولید روزانه نفت ( از اجلاس الجزایر تاکنون )، عملا 80 درصد اهداف اجرایی شده است و کشورها سهم خود را کاهش دادند. برهمین اساس، به سمت بهبود قیمت نفت پیش می رویم.

وزیر نفت در پاسخ به این سئوال که آیا این روند در ماههای آتی نیز ادامه خواهد یافت؟ عنوان کرد: نوعا در فصل تابستان به دلیل اینکه مصرف فرآورده های نفتی به دلیل مسافرتها افزایش می یابد، به نظر می رسد که وضعیت بازار بهبود یابد.

وی با اشاره به میادین جدید نفتی و گازی در کشور ، تصریح کرد: در حال حاضر میدانهای جدیدی وجود دارد که در حال حفر چاه های آنها هستیم و به زودی خبرهای خوبی در این باره خواهیم داد.

وزیر نفت کار ساخت طرح های پارس جنوبی را "مثبت" ارزیابی کرد و گفت: موافقتهای انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی برای پارس جنوبی اخذ شده است و به زودی منتشر خواهد شد.

نوذری گفت: 11 طرح پارس جنوبی در حال اجراست که 10 طرح آن نیز به اتمام رسیده و طرحهای 15 ، 16 ، 17 و 18 نیز از پیشرفت خوبی برخوردار است.