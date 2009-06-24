برای حل مشکل پیامک باید صبر کرد/ فقط تهران مانده که حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان جلسه صبح چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال آنان که پرسیدند که مشکل پیامک چه زمانی حل خواهد شد، به کرات گفت که این مشکل حل خواهد شد و صبر باید کرد.

وی در پاسخ به سئوال مجدد خبرنگاران که تا چند روز دیگر وضعیت قطعی سیستم پیامک ادامه خواهد داشت، صرفا تاکید کرد که حل خواهد شد و به زبان ترکی پاسخ داد که صبر کنید حل می شود.

سلیمانی گفت: در شهرهای دیگر کشور این مشکل حل شده و فقط تهران مانده که حل می شود.

مشکل قطعی سیستم پیامک در کشور یک روز پیش از انتخابات آغاز شد.