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۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۸

سلیمانی در جمع خبرنگاران:

برای حل مشکل پیامک باید صبر کرد/ فقط تهران مانده که حل می شود

برای حل مشکل پیامک باید صبر کرد/ فقط تهران مانده که حل می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مردم خواست تا برای حل مشکل پیامک ها که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهور ایجاد شده است، صبر پیشه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان جلسه صبح چهارشنبه هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال آنان که پرسیدند که مشکل پیامک چه زمانی حل خواهد شد، به کرات گفت که این مشکل حل خواهد شد و صبر باید کرد.

وی در پاسخ به سئوال مجدد خبرنگاران که تا چند روز دیگر وضعیت قطعی سیستم پیامک ادامه خواهد داشت، صرفا تاکید کرد که حل خواهد شد و به زبان ترکی پاسخ داد که صبر کنید حل می شود.

سلیمانی گفت: در شهرهای دیگر کشور این مشکل حل شده و فقط تهران مانده که حل می شود.

مشکل قطعی سیستم پیامک در کشور یک روز پیش از انتخابات آغاز شد.

 

کد مطلب 901830

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