سرانه مصرف نان در کشور بیش از 2.5 برابر متوسط مصرف اروپاست

مهدی پورهاشم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر سرانه مصرف نان در کشور 160 کیلوگرم است و دورریز بیش از حد نان یکی از مشکلات اصلی ما محسوب می شود.

وی ادامه داد: کیفیت پایین نان، پرت زیاد و نگهداری آن به شکل نامطلوب پیامدهای زیادی دارد که خوراندن نانهای کپک زده به دامها در دامداریها از آن جمله است، ضمن اینکه این امر بر کیفیت شیر و دیگر فرآورده های دامی اثر منفی دارد و چرخه ناسالمی ایجاد می کند.

این مسئول بیان کرد: توسعه واحدهای تولیدی نان صنعتی در کشور صرفه کلانی در بعد اقتصادی دارد و زمینه استفاده بهینه از منابع را بیش از پیش فراهم می کند.

پورهاشم عنوان کرد: با وجود اینکه نشان استاندارد برای نان هنوز اجباری نشده و بیشتر جنبه تشویقی دارد اما به تازگی یک کارخانه صنعتی نان تولیدات خود را با ضوابط استاندارد تطبیق و نان مرغوب و با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار داده است.

مدیرکل استاندارد استان تهران نداشتن دور ریز، مواد افزودنی، ماندگاری خوب و رساندن مواد مقوی به بدن را از ویژگیهای نانهای تولیدی این واحد صنعتی برشمرد و افزود: این عوامل باعث شده نشان استاندارد تشویقی برای اولین بار به این واحد تولید نان اعطا شود.

وی خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی نان صنعتی در تهران و هشتگرد شعبه دارد و در مجموع روزانه 20 تن نان تولید می کند.

تشویق مردم به مصرف بهینه نان ضرورت دارد

پورهاشم در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: لازم است با تشویق مردم به مصرف بهینه نان در کشور و تولید نان مرغوب، فرآوری شده و غنی با روشهای استاندارد به سلامت جامعه کمک کنیم.

وی با بیان اینکه استانداردهای پیشین نان نیاز به بازبینی دارند، ادامه داد: به زودی کمیته‏های مشترکی برای تدوین استانداردهای جدید دسته‏های مختلف نان تشکیل خواهد شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران عنوان کرد: کارخانه ای که برای اولین بار در کشور تولیدات خود را با ضوابط استاندارد تطبیق و نان مرغوب و با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار داده است، تمامی ضوابط استاندارد قبلی را دارا است و پس از اصلاح ضوابط استاندارد نان، خود را با استانداردهای جدید منطبق می‏کند.

پورهاشم خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی برای اولین بار در کشور موفق شده در زمینه تولید نان صنعتی نشان استاندارد دریافت کند.