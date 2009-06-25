شناسایی یک پروتئین کلیدی در تقویت حافظه

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه ملی نوروساینس و دانشگاه جنوا برای اولین بار نشان دادند که پروتئین ERK (کیناس تنظیم شده خارج سلولی) می تواند مستقیما روی تماسهای سیناپسی اثر بگذارد و اتصالات میان نورونها را تقویت کند.

سیناپسها یکسری از پروتئینهایی هستند که در انتقال میان نورونها نقش مهمی ایفا می کنند.

در این فرایند پروتئین ERK آن چیزی را که در خارج نورونها در حال رخ دادن است به یکسری از فعالیتهای بیولوژیکی ترجمه می کند. از جمله این فعالیتها می توان به تولید ژنهای جدید و اصلاح اسکلت سلولی اشاره کرد.

به گفته این محققان به این ترتیب پروتیئن ERK به کلیدی برای درک چگونگی عملکرد مکانیزمهای یادگیری و تقویت حافظه تبدیل می شود.

نتایج این تحقیقات که در تازه ترین شماره مجله علمی PNAS منتشر شده است می تواند چشم اندازهای جدیدی را در بررسی اختلالاتی که موجب زوال و از دست رفتن حافظه در سالمندان می شود ارائه کند.