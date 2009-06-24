بیشترین سهم بدهی کتابخانه های خراسان جنوبی به شهرداری بیرجند اختصاص دارد

محمد مطهری فر در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: شهرداری ها باید نیم درصد درآمد سالانه خود را به کتابخانه ها اختصاص دهند که شهرداری بیرجند این سهم را پرداخت نکرده است.

وی با اشاره به اینکه برخی شهرداری ها درصدی از این سهم را پرداخت کرده اند، عنوان کرد: بدهی نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی از شهرداری ها بالغ بر یک میلیارد ریال است که 800 میلیون ریال از این مبلغ به شهرداری بیرجند اختصاص دارد.

مدیرکل امور کتابخانه های خراسان جنوبی اضافه کرد: به رغم پیگیری های این نهاد اکثر شهرداری های استان از پرداخت به موقع نیم درصد درآمدها خودداری می کنند.

وی به وجود 30 باب کتابخانه فعال در استان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر 80 درصد از کتابخانه های عمومی استان دارای بافت قدیمی است.

مطهری فر با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 264 هزار نسخه های کتاب در کتابخانه های استان موجود است، عنوان کرد: 15درصد از منابع مطالعاتی کتابخانه های خراسان جنوبی نیازمند بازبینی است.

مدیرکل امور کتابخانه های خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه 450 هزار باسواد در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: هم اکنون تعداد اعضای فعال کتابخانه های عمومی در سطح استان بالغ بر 13 هزار نفر است.