به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان خردادماه امسال سه میلیون و 217 هزار و 260 میلیون سهامدار در بورس حضور داشتند که نسبت به اردیبهشت ماه امسال 15 هزار و 767 نفر به سهامداران بازار سرمایه افزایش شده است.

بر اساس این گزارش، صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با تعداد 13 شرکت و بیش از 1/18 میلیارد سهم در مجموع 567 هزار و 177 سهامدار خرد و کلان را به سوی خود جذب کردند.

30 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز با داشتن بیش از 3/31 میلیارد سهم 386 هزار و 413 سهامدار و انبوه‌سازی املاک و مستغلات با 12 شرکت و انتشار 7/5 میلیارد سهم در مجموع 273 هزار و 424 سهامدار دارند.

همچنین صنعت سیمان، آهک و گچ با 29 شرکت و 235 هزار و 209 سهامدار، استخراج کانه‌های فلزی با 8 شرکت و تعداد 223 هزار و 920 سهامدار، محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر با 24 شرکت و تعداد 174 هزار و 351 سهامدار، محصولات شیمیایی با 27 شرکت و تعداد 156 هزار و 643 سهامدار، فلزات اساسی با 26 شرکت و تعداد 145 هزار و 412 سهامدار، بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 7 شرکت و تعداد 144 هزار و 651 سهامدار و فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با 5 شرکت و 137تعداد هزار و 124 سهامدار در رتبه‌های چهارم تا دهم پرمتقاضی‌ترین سهام قرار گرفتند.

صنایع شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، ماشین‌آلات و تجهیزات، سایر محصولات کانی غیرفلزی، مواد و محصولات دارویی، کاشی و سرامیک، قندو شکر، لاستیک و پلاستیک، ساخت محصولات فلزی، ماشین‌آلات دستگاه‌های برقی و ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی نیز در رده‌های یازدهم تا بیستم این رتبه‌بندی جای دارند.

در مجموع 37 صنعت بورسی، صنایع استخراج سایر معادن با 390 سهامدار، مبلمان و مصنوعات دیگر با 278 سهامدار و کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با 80 سهامدار کمترین سهامداران را در اختیار دارند.