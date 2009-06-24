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۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۲

بورس اعلام کرد:

ورود بیش از 15 هزار سرمایه‌گذار تازه به بورس

بر اساس جدیدترین گزارش مدیریت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران، بیش از 15 هزار سرمایه‌گذار جدید طی یک ماه اخیر وارد بازار سرمایه شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان خردادماه امسال سه میلیون و 217 هزار و 260 میلیون سهامدار در بورس حضور داشتند که نسبت به اردیبهشت ماه امسال 15 هزار و 767 نفر به سهامداران بازار سرمایه افزایش شده است.

بر اساس این گزارش، صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با تعداد 13 شرکت و بیش از 1/18 میلیارد سهم در مجموع 567 هزار و 177 سهامدار خرد و کلان را به سوی خود جذب کردند.

30 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز با داشتن بیش از 3/31 میلیارد سهم 386 هزار و 413 سهامدار و انبوه‌سازی املاک و مستغلات با 12 شرکت و انتشار 7/5 میلیارد سهم در مجموع 273 هزار و 424 سهامدار دارند.

همچنین صنعت سیمان، آهک و گچ با 29 شرکت و 235 هزار و 209 سهامدار، استخراج کانه‌های فلزی با 8 شرکت و تعداد 223 هزار و 920 سهامدار، محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر با 24 شرکت و تعداد 174 هزار و 351 سهامدار، محصولات شیمیایی با 27 شرکت و تعداد 156 هزار و 643 سهامدار، فلزات اساسی با 26 شرکت و تعداد 145 هزار و 412 سهامدار، بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 7 شرکت و تعداد 144 هزار و 651 سهامدار و فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با 5 شرکت و 137تعداد هزار و 124 سهامدار در رتبه‌های چهارم تا دهم پرمتقاضی‌ترین سهام قرار گرفتند.

صنایع شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، ماشین‌آلات و تجهیزات، سایر محصولات کانی غیرفلزی، مواد و محصولات دارویی، کاشی و سرامیک، قندو شکر، لاستیک و پلاستیک، ساخت محصولات فلزی، ماشین‌آلات دستگاه‌های برقی و ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی نیز در رده‌های یازدهم تا بیستم این رتبه‌بندی جای دارند.

در مجموع 37 صنعت بورسی، صنایع استخراج سایر معادن با 390 سهامدار، مبلمان و مصنوعات دیگر با 278 سهامدار و کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با 80 سهامدار کمترین سهامداران را در اختیار دارند.

کد مطلب 901855

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