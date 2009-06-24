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۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۰

تحولات همسایگان شرقی /

حمله به پاسگاه پلیس پاکستان/ کشته شدن 23 عضو طالبان در افغانستان

حمله به پاسگاه پلیس پاکستان/ کشته شدن 23 عضو طالبان در افغانستان

کشته شدن 3 پلیس در شمال غرب پاکستان، سه سرباز آلمانی و 23 عضو طالبان در جنوب افغانستان از جمله تحولات مهم همسایگان شرقی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از مقامات امنیتی پاکستان امروز چهارشنبه گفت: بر اثر حمله گروهی از نیروهای طالبان به یک پاسگاه ایست بازرسی در شمال غرب پاکستان 3 پلیس کشته شده و چندین تن مجروح شدند.

در خبر دیگری آمده است که روز گذشته در درگیری ها میان شورشیان طالبان و سربازان آلمانی مستقر در افغانستان، سه سرباز آلمانی کشته شدند.

همچنین یک مقام ناتو در افغانستان گفت: هم اکنون نیروهای حمایتی ایساف در حال برگزاری یک حمله شدید علیه طالبان در مناطق جنوبی افغانستان هستند.

در همین حال ژنرال شرمحمد زازایی مقام ارشد ارتش افغانستان گفت: بر اثر حمله سربازان افغانی تحت حمایت ناتو به مقر شبه نظامیان در استان اوروزگان واقع در جنوب افغانستان دست کم 23 شبه نظامی به هلاکت رسیدند. 

کد مطلب 901862

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