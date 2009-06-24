حمله به پاسگاه پلیس پاکستان/ کشته شدن 23 عضو طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یکی از مقامات امنیتی پاکستان امروز چهارشنبه گفت: بر اثر حمله گروهی از نیروهای طالبان به یک پاسگاه ایست بازرسی در شمال غرب پاکستان 3 پلیس کشته شده و چندین تن مجروح شدند.

در خبر دیگری آمده است که روز گذشته در درگیری ها میان شورشیان طالبان و سربازان آلمانی مستقر در افغانستان، سه سرباز آلمانی کشته شدند.

همچنین یک مقام ناتو در افغانستان گفت: هم اکنون نیروهای حمایتی ایساف در حال برگزاری یک حمله شدید علیه طالبان در مناطق جنوبی افغانستان هستند.

در همین حال ژنرال شرمحمد زازایی مقام ارشد ارتش افغانستان گفت: بر اثر حمله سربازان افغانی تحت حمایت ناتو به مقر شبه نظامیان در استان اوروزگان واقع در جنوب افغانستان دست کم 23 شبه نظامی به هلاکت رسیدند.