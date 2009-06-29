تمایل خارجیها برای سرمایه گذاری در بخش تعاون

ابراهیم تهرانی در گفتگو با مهر در خصوص برنامه ریزی بخش تعاون برای فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری و تقویت تعاونی های تولیدی در سال جاری گفت: در این خصوص علاوه بر فراهم شدن شرایط قانونی حمایت از فعالیتهای تعاونی در اصل 44، مشوقهای سرمایه گذاری نیز در نظر گرفته شده است.

معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی در این ارتباط از دعوت سرمایه گذاران خارجی برای اجرای پروژه های بخش تعاون سخن گفت و بیان داشت: در این زمینه چند همایش برگزار کردیم و طی آن سرمایه گذاران خارجی استقبال خوبی از حضور در فعالیتهای اقتصادی بخش تعاون انجام دادند.

تهرانی در بخش دیگری از سخنانش از تمایل سرمایه گذاران خارجی به فعالیت در اجرای پروژه های مسکن مهر خبر داد و افزود: در این زمینه حمایت از فارغ التحصیلان خارجی و تعاونی های تولیدی در قالب سرمایه گذاریهای جدید دنبال می شود.

وی در ادامه حمایتهای قانون اصل 44 برای تقویت فعالیتهای تعاونی در کشور را "مفید" دانست و تاکید کرد: معافیت 25 درصد درآمد مشمول مالیات تعاونی ها در کنار حمایتهای دولتی از جمله مشوقهای مهم تمایل سرمایه گذاران به حضور در بخش تعاون است.

معاون اتاق تعاون در پایان در مورد فعالیت تعاونی های تولیدی گفت: در این ارتباط 50 درصد از کل تعاونی های کشور تولیدی هستند ولی به صورت کلی تمامی تعاونی ها تحت حمایت و پوشش اتاق تعاون قرار دارند.