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۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۸

باید به سمت کیفی کردن عملکرد شوراهای حل اختلاف پیش رفت

باید به سمت کیفی کردن عملکرد شوراهای حل اختلاف پیش رفت

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف فرهنگ صلح و سازش را در جامعه ایجاد می کنند، گفت: با توجه به کمیت خوب شورا باید بیش از گذشته شوراهای حل اختلاف را به لحاظ کیفی بررسی و نقایص آن را برطرف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا اسد اللهی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته قوه قضائیه افزود: شوراهای حل اختلاف در مجلس هفتم پیشنهاد و آغاز به کارکرد و در مجلس هشتم از شهریورماه سال 87 قانون آن ابلاغ گردید که دستاورد این شوراها ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه بوده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در جلوگیری از تجمع پرونده های دادگستری نقش مهمی را ایفا می کنند تصریح کرد: این نهاد های مردمی با به کارگیری افراد معتمد در بین مردم اختلافات را در موارد بسیار حل وفصل نموده وحجم ورودی پرونده ها به دستگاههای قضایی را کاهش داده اند.

اسد اللهی افزود: قوانین شورای حل اختلاف در حال حاضر مراحل تکامل خود را طی می کنند به طوری که در آینده می توان شاهد تاثیرگذاری بیستر این مراکز در مسائل قضایی بود.

نماینده مردم تربت جام و تایباد افزود: یکی دیگر از محاسن این شوراها افزایش وقت قضات برای رسیدگی به پرونده هایی است که نیازمند زمان زیادی برای بررسی است چرا که در حال حاضر قضات ما بیش از حد معمول کار می کنند.

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شواری اسلامی تصریح کرد: باید بیش از گذشته شوراهای حل اختلاف را به لحاظ کیفی بررسی و نقایص آن را برطرف نمود چرا که وضعیت کمی آن در کشور شرایط مطلوبی را سپری می کند.

وی خاطر نشان کرد: عملکرد قوه قضائیه نسبتا عملکرد موفقی به لحاظ کمی و کیفی بوده است.

کد مطلب 901870

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