بانک سفال همدان آماده بهره برداری شد

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: بانک سفال استان همدان در خانه صمدی واقع در محوطه جولان آماده شده و اقدامات بازسازی آن به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه در بانک سفال استان سیر تحول سفال نمایش داده می‌شود، اضافه کرد: در سایت موزه سفال مجموعه‌ای از صنایع دستی سفال قبل و بعد از اسلام و نمونه‌های سفال کنونی در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

سرپرست صنایع‌دستی استان همدان افزود: در کنار سایت موزه سفال کارگاهی نیز قرار دارد که مراحل تولید سفال و سرامیک به صورت نمونه به بازدید‌کنندگان نشان داده می‌شود.

عباسی ادامه داد: برای ایجاد کارگاه تراش سنگ‌های قیمتی نمونه نیز در خانه صمدی برنامه‌ریزی شده است و مراحل مختلف تراش سنگ‌‌های قیمتی در معرض دید بازدید‌کنندگان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ایجاد کارگاه تراش سنگ‌های قیمتی در مراحل نخست قرار دارد و هم‌اکنون اقداماتی برای تهیه تجهیزات کارگاه انجام شده است و تا پایان تیر ‌ماهبه بهره‌برداری می‌‌رسد.

سرپرست صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه استان همدان از نظر منابع سنگی قابلیت‌های زیادی دارد، بیان داشت: برخی سنگ‌های نیمه قیمتی از جمله در‌کوهی، فلدسپات، میکای سفید، میکای زرد و آندلوزیت در استان فراوان بوده و زمینه ایجاد کارگاه تراش سنگ‌های قیمتی در استان را فراهم کرده است.

عباسی عنوان داشت: وجود منابع مناسب سنگ‌های قیمتی در استان فعالیت مناسبی را برای صنعتگران فراهم می‌کند تا با توسعه فعالیت‌ها صنعت سنگ‌های قیمتی را در استان رونق دهد.

وی با اشاره به محدودیت تعداد استاد‌های تراش سنگ‌های قیمتی استان اظهار داشت: لازم است برای آموزش تعداد بیشتری از علاقه‌مندان به تراش سنگ‌های قیمتی برنامه‌ریزی شود.