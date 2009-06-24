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۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۳

پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی سپیدان فارس بهره برداری شد

پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی سپیدان فارس بهره برداری شد

شیراز - خبرگزاری مهر: عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی سپیدان (منطقه همایجان) استان فارس به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس ظهرچهارشنبه در نشستی با خبرنگاران، اعتبارات اختصاص یافته به این پروژه را بالغ بر 510میلیون ریال اعلام کرد و گفت: طول شبکه گازی این شهرک حدود سه هزار و 600 متربوده که با نظارت عالیه شرکت گاز استان و توسط پیمانکاران شرکت شهرکهای صنعتی فارس اجرا و بهره برداری رسیده است.

حبیب شکیبایی به ادامه عملیات گازرسانی به سایر شهرکهای صنعتی فارس اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین ماموریتهای شرکت شهرکهای صنعتی آب رسانی، برق رسانی و گازرسانی به مناطق و شهرکهای صنعتی بوده و در همین راستا عملیات گازرسانی به 14شهرک دیگر استان در حال اجراست که به زودی افتتاح خواهد شد.

وی همچنین از انعقاد حدود دو هزار و 700 قرارداد از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان خبر داد و افزود: این شرکت در کل تا پایان اردیبهشت ماه 88 (بدون احتساب قراردادهای استردادی) موفق به انعقاد دو هزار و 691 قرارداد شده که از این تعداد 913قرارداد مربوط به واحدهای کارگاهی و خدماتی و یک هزار و 778 قرار داد نیز مربوط به واحدهای صنعتی است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس اضافه کرد: از مجموع قراردادهای صنعتی 925واحد بهره بردار و 720واحد در حال ساخت و ساز بوده و در کل تاکنون در شهرکها و نواحی صنعتی فارس بالغ بر یک هزار و 283 واحد در حال ساخت وساز وجود دارد.

شکیبایی همچنین از بهره برداری 218 واحد صنعتی در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته با برنامه ریزی و پیگیریهای انجام شده و اعمال سیاستهای تشویقی، این شرکت موفق به بهره برداری از 218 واحد صنعتی با اشتغال دو هزار و 669 نفر شده که توسط سازمان متبوع رتبه دوم کشور را به دست آورده است.

به گزارش مهر، شهرک صنعتی سپیدان دوازدهمین شهرک و ناحیه صنعتی گازدار شده استان بوده که با مساحتی بالغ بر 31هکتار و ظرفیت اشتغال 600 نفر هم اکنون دارای 20واحد صنعتی بهره بردار و 17 واحد صنعتی در حال ساخت و ساز است.

کد مطلب 901899

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