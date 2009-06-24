نظارت دائمی بر ذبح اسلامی در کشتارگاههای استان مرکزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی،ظهر چهارشنبه در دیدار مدیریت وپرسنل اداره کل دامپزشکی استان، افزود: اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است و این امر با.ید تداوم یابد.

وی با اشاره به اینکه، رعایت ذبح اسلامی از مرزهای کشور فراتر رفته است، خاطر نشان کرد: ناظرین باید با ارائه آموزش های لازم در مسیر اسلامی شدن جامعه قدم بردارند.

در ادامه این دیدار، مدیر کل دامپزشکی استان مرکزی نیزگفت: به زودی همه کشتارگاه های طیور استان مرکزی و کشتارگاه های دام شهرستان اراک و ساوه دارای ناظرین روحانی ذبح شرعی ثابت می شوند.

دکتر سید سعید حسینی با اشاره به اینکه شهرستان های دیگر نیز به صورت موردی هفته ای دو با سه جلسه در کشتارگاه ها نظارت خواهند داشت، افزود: تمام ذابحین زیر نظر نمایندگی ولی فقیه دامپزشکی استان آموزش می بینند و برای آنان کارت صلاحیت ذبح شرعی صادر می شود.

وی در ادامه با اشاره به تولید دو برابری گوشت قرمز و سفید به نسبت جمعیت و وسعت استان و نزدیکی به تهران جهت عرضه محصولات دامی گفت: حضور ناظرین ذبح شرعی به عنوان یک ضرورت تلقی می شود که با توجه به تفاهم نامه هایی که با دستگاههای زیربط بسته شده است، مسائل ذبح شرعی نهایدنه می شود.

حسینی با بیان اینکه رعایت ذبح شرعی نه تنها در ایران بلکه به دلیل حضور مسلمانان، در کشورهای دیگر در حال اجرا و توسعه است، خاطر نشان کرد: به دنبال اجرای کد حلال در کشورهای اروپا و آمریکا هستیم تا کار نظارت بهتر صورت گیرد.