به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد تولید کمدی "پدر اختراع" به کارگردانی ترنت کوپر از این هفته در نیو اورلئانز آغاز شده و خود کوپر فیلمنامه را با کمک نیکول بیتی و جاناتان کرین نوشته است. این پروژه سینمایی در شرکت تریگر استریت با مدیریت اسپیسی تولید می‌شود.

"پدر اختراع" داستان مخترع متواضع دیروز و میلیاردر پول‌پرست امروز (اسپیسی) است که وقتی نتیجه یکی از ساخته‌هایش اشتباه از آب درمی‌آید، به دردسر می‌افتد و باید هشت سال را در زندان بگذراند. او پس از آزادی تصمیم می‌گیرد شهرت و ثروت از دست رفته را بازیابد و این کار را آسانتر از بازسازی خانواده‌اش می‌داند.

رابینسن نقش شوهر همسر سابق مرد مخترع را ایفا خواهد کرد که به او کمک می‌کند دوباره روی پای خودش بایستد و بل هم نقش دختر مرد را دارد. "پدر اختراع" چهارمین فیلم کوپر در مقام کارگردان و دومین فیلم او در چهار سال اخیر است که برای اکران در سال 2010 آماده می‌شود.

اسپیسی 50 ساله فیلم سینمایی "مردی که به بزها خیره می‌شود" را به کارگردانی گرانت هسلوف در مرحله پس از تولید دارد و در آن با یوان مگرگور و جرج کلونی همبازی است. "کازینو جک" به کارگردانی جرج هیکنلوپر دیگر فیلم اسپیسی در مرحله فیلمبرداری است و سال 2010 به نمایش درمی‌آید.