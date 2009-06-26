  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۵ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۶

انرژی خورشیدی اروپا تا سال 2020 وارد عرصه رقابت با سایر انرژیها می شود

انرژی خورشیدی اروپا تا سال 2020 وارد عرصه رقابت با سایر انرژیها می شود

انجمن صنعت فتوولتائیک اروپا در گزارشی اعلام کرد با رفع موانع بوروکراسی، فناوری پیلهای خورشیدی فتوولتائیک می تواند تا سال 2020 به منبع انرژی تجدیدپذیر و قابل رقابت با سایر منابع انرژی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، EPIA (انجمن صنعت فتوولتائیک اروپا) در راستای مطالعه ای با عنوان SET for 2020 نشان داد که در شرایط فعلی، انرژی فتوولتائیک خورشیدی تنها یک درصد از تقاضای بازار اروپا را به خود اختصاص داده است اما این میزان تا سال 2020 می تواند به چهار درصد و حتی 6 درصد از تقاضای بازار انرژی الکتریکی اتحادیه اروپا افزایش یابد.

این درحالی است که برای دستیابی به رقم 12 درصد تغییرات ریشه ای چه از نظر فنی و چه از نظر رفع موانع بوروکراسی نیاز است.

براساس گزارش گاردین، فناوری فتوولتائیک در میان تمام منابع انرژیهای تجدیدپذیر، سریعترین رشد را به ثبت رسانده است که می تواند هزینه های خود را در آینده ای نزدیک نسبت به سایر منابع انرژی کاهش دهد.

"وینفرد هافمن" رئیس EPIA در این زمینه گفت: "نسل الکتریسیته فتوولتائیکی از سال آینده در بسیاری از بخشهای جنوب اروپا وارد عرصه رقابت با دیگر انرژیهای تجدیدپذیر خواهد شد."

در حال حاضر هزینه انرژی خورشیدی در حدود 2/0 تا 4/0 یورو در کیلووات است که این میزان چهار تا هشت برابر گرانتر از برق تولید شده از سوختهای فسیلی است.

کد مطلب 901917

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها