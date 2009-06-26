انرژی خورشیدی اروپا تا سال 2020 وارد عرصه رقابت با سایر انرژیها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، EPIA (انجمن صنعت فتوولتائیک اروپا) در راستای مطالعه ای با عنوان SET for 2020 نشان داد که در شرایط فعلی، انرژی فتوولتائیک خورشیدی تنها یک درصد از تقاضای بازار اروپا را به خود اختصاص داده است اما این میزان تا سال 2020 می تواند به چهار درصد و حتی 6 درصد از تقاضای بازار انرژی الکتریکی اتحادیه اروپا افزایش یابد.

این درحالی است که برای دستیابی به رقم 12 درصد تغییرات ریشه ای چه از نظر فنی و چه از نظر رفع موانع بوروکراسی نیاز است.

براساس گزارش گاردین، فناوری فتوولتائیک در میان تمام منابع انرژیهای تجدیدپذیر، سریعترین رشد را به ثبت رسانده است که می تواند هزینه های خود را در آینده ای نزدیک نسبت به سایر منابع انرژی کاهش دهد.

"وینفرد هافمن" رئیس EPIA در این زمینه گفت: "نسل الکتریسیته فتوولتائیکی از سال آینده در بسیاری از بخشهای جنوب اروپا وارد عرصه رقابت با دیگر انرژیهای تجدیدپذیر خواهد شد."

در حال حاضر هزینه انرژی خورشیدی در حدود 2/0 تا 4/0 یورو در کیلووات است که این میزان چهار تا هشت برابر گرانتر از برق تولید شده از سوختهای فسیلی است.