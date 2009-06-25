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۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۳

"بلندی‌های شهر" در مرحله بازنویسی قرار دارد

"بلندی‌های شهر" در مرحله بازنویسی قرار دارد

بازنویسی فیلمنامه "بلندی‌های شهر" به کارگردانی علی قوی‌تن ادامه دارد.

قوی‌تن در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون مشغول پیدا کردن لوکیشن‌های فیلم در تهران و اطراف هستیم. البته چند سکانس در شهرهای شمالی فیلمبرداری می‌شود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده 15 تیر‌ماه وارد مرحله پیش تولید می‌شویم.

وی افزود: در بازنویسی فیلمنامه سعی کردیم فصل را تغیر دهیم به همین دلیل تلاش می‌کنیم شهریور ماه "بلندی‌های شهر" را کلید بزنیم. قصد دارم از حضور بازیگران حرفه ای و تعدادی نوجوان نابازیگر استفاده کنم.

قوی‌تن درباره ساخت مستند عشایر گفت: حدود 45 درصد از این مستند فیلمبرداری شده و 30 درصد باقیمانده در بهمن و اسفند و سکانس‌های باقی مانده بهار سال آینده گرفته می‌شود.

این کارگردان فیلمهای سینمایی "ضربه طوفان"، "عشق من، شهرمن"، "توطئه"، "آدمک‌ها"، "سرود تولد" و "نسکافه داغ داغ" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 901934

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