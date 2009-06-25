قوی‌تن در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون مشغول پیدا کردن لوکیشن‌های فیلم در تهران و اطراف هستیم. البته چند سکانس در شهرهای شمالی فیلمبرداری می‌شود. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده 15 تیر‌ماه وارد مرحله پیش تولید می‌شویم.

وی افزود: در بازنویسی فیلمنامه سعی کردیم فصل را تغیر دهیم به همین دلیل تلاش می‌کنیم شهریور ماه "بلندی‌های شهر" را کلید بزنیم. قصد دارم از حضور بازیگران حرفه ای و تعدادی نوجوان نابازیگر استفاده کنم.

قوی‌تن درباره ساخت مستند عشایر گفت: حدود 45 درصد از این مستند فیلمبرداری شده و 30 درصد باقیمانده در بهمن و اسفند و سکانس‌های باقی مانده بهار سال آینده گرفته می‌شود.

این کارگردان فیلمهای سینمایی "ضربه طوفان"، "عشق من، شهرمن"، "توطئه"، "آدمک‌ها"، "سرود تولد" و "نسکافه داغ داغ" را کارگردانی کرده است.