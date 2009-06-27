به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جوانان کشورمان که در گروه B نهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان با تیم‎‌های آمریکا، فرانسه و مصر همگروه است بامداد امروز تهران را به مقصد محل برگزاری این رقابت‎ها در اوکلند نیوزیلند ترک کرد تا طی روزهای 11 تا 21 تیرماه با حریفان خود در این مسابقات به رقابت بپردازد.

بسکتبالیست‎های جوان کشورمان در نخستین روز مرحله مقدماتی این مسابقات با آمریکا دیدار می‎کنند. سپس به ترتیب به مصاف مصر و فرانسه می‎روند. از نظر کاپیتان تیم بسکتبال جوانان کشورمان دیدار اول این رقابت‌ها اگرچه مقابل پرافتخارترین تیم شرکت‌کننده برگزار خواهد شد اما راحت‎تر از دو دیدار دیگر است.

ارسلان کاظمی پیش از حضور دوباره در ترکیب تیم بسکتبال جوانان حدود یک وسال نیم در آمریکا بسکتبال خود را پیگیری می‌کرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم آمریکا از نظر توانایی‌های فردی بازیکن از ما جلوتر است و در این موضوع هیچ شکی نیست. اما برتری‌ های تیمی یک برگ برنده برای ایران در دیدار مقابل این تیم به شمار خواهد رفت.

وی با بیان اینکه تیم ایران تفاوت‏‎های خوبی با آمریکا دارد تصریح کرد: برای بازیکنان آمریکا هیچ چیز به اندازه خودشان مهم نیست. من با آنها بودم و در کنارشان بازی کردم. آنها اول خودشان را می‌بینند. بیش از هر چیز به این فکر می‌کنند که قدرت و توانی خود را به هم تیمی‎هایشان و دیگران نشان دهند یا اینکه بعد از بازی به عنوان یکی از بهترین‎ها انتخاب شوند. در حالیکه در تیمی مانند ایران چنین رفتارهایی اصلا معنا ندارد.

کاپیتان تیم بسکتبال جوانان خاطرنشان کرد: در تیم ایران اینکه بازی با برتری ایران تمام شود تمام فکر و ذهن بازیکنان را درگیر می‎کند و همین موضوع باعث قدرت تیمی ما شده است. می‎توانیم از این فاکتور در دیدار با آمریکایی که فقط برتری فردی دارد، به خوبی بهره ببریم. هرچند که دیدار با آمریکا برای هیچ تیمی راحت نیست.

وی در خصوص دیگر تیم‎های گروه B مرحله مقدماتی مسابقات نیوزیلند اظهارداشت: هیچ شناختی از آنها ندارم. حداقل باید دیدار نخست آنها را ببینم تا بتوانم در مورد سطح تفاوت آنها با تیم خودم صحبت کنم.

کاظمی که در رقابت‎های 2007 غرب آسیا آخرین قهرمانی با تیم جوانان ایران را تجربه کرد یادآورشد: دلم برای قهرمانی با ایران تنگ شده خصوصا اینکه در رقابت‎های قهرمانی آسیا و انتخابی جهان هم شرکت نداشتم. ادعای قهرمانی در مسابقات اوکلند را ندارم اما دوست دارم در این بازی‎ها بهترین عملکرد ممکن از سوی تیم ایران ارائه شود. خصوصا اینکه هم تیمی‎های من نسبت به یکی دو سال پیش پیشرفت چشمگیری داشته‎اند.