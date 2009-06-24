شش میلیون کیلوگرم سیب زمینی بین مددجویان گلستانی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در تشریح عملکرد سال گذشته این اداره کل در استان افزود: همچنین 9 میلیارد و 979 میلیون ریال به 18 هزار و 540 دانش آموز و دانسجویان زیرپوشش کمک شد.

وی اظهار داشت: در راستای تامین جهیزیه برای چهار هزار زوج جوان زیر پوشش 24 میلیارد و 744 میلیون ریال کمک بلاعوض ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 43 هزار خانوار تحت پوشش استان از مزایای بیمه درمان بهره مند شدند و برای درمان آنها بیش از 21 میلیاردر یال هزینه شده است.

به گفته حاجی اکبری از سال 77 تا پایان سال گذشته 389 زندانی با کمک این اداره کل آزاد شدند که از این تعداد برای آزادی 48 نفر در سال گذشته حدود هفت میلیارد و 826 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ارائه شد.

مدیر کل کمیته امداد گلستان، تعداد قشار نیازمند زیر پوشش این نهاد را در استان 200 هزار نفر اعلام و اضافه کرد: تاکنون به 90 هزا رنفر از مددجویان سود سهام عدالت پرداخت شد.

وی یادآورشد: در رستای طرح اکرام نیز 13 میلیارد و 285 میلیون ریال به ایتام منطقه کمک شد و بیش از 14 میلیارد ریال نیز مردم خیرخواه استان از طریق واریز به صندوقهای صدقات به نیازمندان کمک کردند.

وی عنوان کرد: سال گذشته حدود 30 میلیارد ریال زکات نیز در استان جمع آوری شد که نسبت به سالهای قبل در استان رشد چشمگیری داشته است.

55 هزار و 551 خانوار گلستانی زیرپوشش کمیته امداد هستند.