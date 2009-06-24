نیروهای امنیتی و انتظامی صفوف مردم را از اغتشاش گران جدا نمایند/ قانون فصل الخطاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: در تاریخ هر ملت لحظاتی پیش می آید که ظرفیت های ملی در آن ظهورعینی می یابند. انتخابات 22 خرداد توان قانون گرایی، خردمندی و بصیرت مردم غیور ایران اسلامی را آشکار ساخت.

ما به شکرانه این نعمت الهی سر تعظیم در برابر خداوند عظیم فرود می آوریم و این حضور شکوهمند را به محضر مقدس بقیه الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء)، روح بلند بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام (قدس سره) ، مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران تبریک می گوییم و با تاکید بر هوشمندی و حفظ آرامش و صبوری، توجه همگان را به نکات ذیل معطوف می داریم:

1- همه واقفند که حضرت امام (قدس سره) بر قانون گرایی تاکید داشتند و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند: قانون، فصل الخطاب است بنابراین باید تمام امور در چارچوب قانون حل و فصل شود و همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند و در برابر آن سر تسلیم فرود آورند.

2- عوامل مختلفی باعث پیدایش شرایط فعلی شده که رسیدگی به یکایک آنها بر عهده نهادهای گوناگون نظارتی و قضایی است. بدون شک، تمام این نهادها باید با بی طرفی کامل و رعایت عدالت و شفافیت به وظایف قانونی خود عمل کنند تا آرامش خاطر شهروندان فراهم شود.

3- هرگونه اغتشاش، تخریب و اخلال در نظم و امنیت عمومی خلاف شرع و قانون است و این گونه امور زمینه را برای سوء استفاده دشمن و دولت های اجنبی فراهم می کند، از قوای انتظامی می خواهیم با شناسایی عوامل اصلی آشوب ها قاطعانه از آن جلوگیری کنند و نظم و امنیت را برای مردم تامین نمایند.

4- بی شک تجمعات و راهپیمایی های بدون مجوز امری غیر قانونی است و اجتناب از آن لازم می باشد، با این همه از نیروهای امنیتی و انتظامی انتظار داریم صفوف مردم را از اغتشاش گران جدا نمایند و با مردم با ملاطفت و آرامش برخورد کنند.

5- بر مسئولان لازم است که با روشنگری و پاسخ صریح و واضح هرگونه شک و تردید را در مورد انتخابات برطرف کنند و وظیفه رسانه های عمومی به ویژه در شرایط فعلی، عرضه شفاف اخبار و اطلاعات است.

6- به گفته مقام معظم رهبری(مدظله العالی) این چهار نفری که وارد عرصه این انتخابات جدی شدند، همه شان جزو عناصر نظام و متعلق به نظام بودند و هستند. ما از نامزدهای محترم ریاست جمهوری و هواداران آنها تقاضا داریم آرامش خود را حفظ کرده و هرگونه اعتراض و شکایت خود را از مجاری قانونی پیگیری کنند و بدین وسیله حرمت آرا مردم آگاه و خردمند ایران اسلامی را نگاه دارند و از هرگونه موضع گیری و رفتاری که شائبه بی اعتنایی و تخلف از قانون در آن باشد، پرهیز نمایند.

7- بر همگان لازم است است از هرگونه گفتار و رفتاری که عواطف و احساسات مردم عزیز را برانگیزد یا موجب سو استفاده یا سوءتفاهم شود، اجتناب نمایند.

8- بی شک ، حفظ ارزش های انقلاب اسلامی و میراث ماندگار امام راحل عظیم الشان و پاسداری از خون شهدا و احترام به روحانیت و مراجع عظام تقلید و شخصیت های نظام و انقلاب که نقش اساسی در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی داشته اند، بر همگان واجب و هرگونه تعرض و حرمت شکنی نسبت به آنها محکوم می باشد.

ما ضمن همدردی با خانواده جان باختگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر به ویژه کوی دانشگاه ، امیدواریم در پرتو راهنمایی های حکیمانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) این حماسه ملی از گزند هرگونه نابخردی در امان ماند و با احترام به آراء مردم، حرمت خون شهدا و ارزش های انقلاب اسلامی پاسداری شود.