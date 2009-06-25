به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد حیدری چهارشنبه شب در آئین تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان با بیان اینکه در زمان حاضر کشور در زمینه واگذاری زمین به متقاضیان طرحهای صنعتی با ارائه یارانه از سوی دولت روبرو است، ادامه داد: در حال حاضر زمین‌های شهرک‌های صنعتی در کشور با 40 تا 50 درصد یارانه به واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع واگذار می‌شود.

معاون وزیر صنایع با بیان اینکه در دولت نهم وضعیت مناسبی در شهرک های صنعتی بوجود آمده است، افزود: باید تلاش شود صنعتگران پراکنده به حضور در نواحی و شهرک های صنعتی سوق داده شوند.

وی به برنامه های مهم صنایع کوچک در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: آموزش در مقوله مدیریت، مهارت های فنی و کارآفرینی از جمله مهمترین برنامه هاست.

حیدری افزود: با توجه به توجهات وزیر صنایع در بخش آموزش، شاهد شکوفایی صنایع کوچک در شهرک ها و نواحی صنعتی خواهیم بود.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، با اشاره به اینکه زنجان از جمله استانهای منحصر بفرد در بخش صنعت است، گفت: زنجان با هفت استان همسایه است و سرریز مباحث مختلف استانهای دیگر را در خود دارد.

حیدری افزود: زنجان در بخش صنعت سرریز استانهای تهران، قزوین، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، مرکزی و همدان را در خود دارد که این امر خیلی مهم است.

معاون وزیر صنایع و معادن از مهم‌ترین برنامه‌های شهرک‌های صنعتی را آموزش اعلام کرد و گفت: مخارج همه آموزش‌هایی که به صاحبان صنایع، صنعتگران و کارگران داده شده از سوی شهرک صنعتی استان پرداخت شده است در حالی که باید این هزینه به صورت مشترک از سوی سازمان شهرک‌های صنعتی استان و صاحبان صنایع پرداخت می‌شد.

همزمان با حضور رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران سید طاها بیات به عنوان مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان معرفی و از خدمات دوساله محمود احمدیان قدردانی شد.