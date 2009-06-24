924 کیلوگرم انواع مواد مخدر در گیلان کشف شد

سرهنگ محمود تقی آبادی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان مواد مخدر در مقایسه با سه ماهه نخست پارسال دو درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: در این مدت علاوه بر متلاشی شدن 21 باند توزیع مواد مخدر دو هزار و 817 نفر از قاچاقچیان و معتادان شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان با اعلام اینکه جامعه برای حضور قاچاقچیان مواد مخدر نا امن تر شده است بر لزوم همکاری بیشترمردم در این زمینه تاکید کرد.

تقی آبادی ادامه داد: به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در پنجم تیر ماه 700 کیلوگرم انواع مواد مخدردر استان گیلان امحاء می شود.