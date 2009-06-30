آمریکا و خاورمیانه؛ راهبردها و چالشها

خبرگزاری مهر - گروه سیاسی: این کتاب 226 صفحه ای پس از سخن ناشر و مقدمه در 10 فصل که حاوی مقالاتی مجزا حول محوری واحد ساماندهی شده است.

ایالات متحده آمریکا و خاورمیانه بزرگ نوشته سرهات ارکمن، جنگ پیشروانه؛ راهبرد جدید آمریکا در خاورمیانه نوشته دکتر محمود یزدان فام، چشم انداز سیاست ملت سازی آمریکا در خاورمیانه نوشته دکتر سعید میرترابی، ترویج دموکراسی و مشکل اعتبار ایالات متحده نوشته مارینا اتاوای و خاورمیانه؛ موضوعی کلیدی برای گفتگوی اروپا و آمریکا نوشته خدیجه حیدری مقالاتی هستند که پنج فصل نخست این مجموعه را تشکیل می دهند.

همچنین چشم انداز نقش اروپا در فرایند صلح خاورمیانه نوشته رونالد دنرویتر، دشواریهای اروپا در خاورمیانه و لزوم همکاری با آمریکا نوشته جفری کمپ، جایگاه خلیج فارس در راهبرد امنیت ملی آمریکا نوشته لاورنس کورب، خلیج فارس و لزوم برقراری نظام امنیتی جدید در خاورمیانه نوشته میکائیل دی.یافی و نهایتا بررسی چارچوبهای امنیتی در خلیج فارس نوشته مایکل کریگ پنج مقاله ای هستند که سایر بخشهایی این کتاب را تشکیل می دهند.

در بخشی از مقدمه این مجموعه می خوانیم : با عنایت به اهمیت و جایگاه خاورمیانه در سیاست جهانی و پیوند امنیت ملی و ثبات سیاسی کشور ما با این منطقه کلیدی، فهم ماهیت روندها و دگرگونیهای آن ضروری به نظر می رسد. در حقیقت اگر جمهوری اسلامی ایران خواهان دستیابی به منافع ملی و امنیت پایدار خود است و خواستار ایفای نقشی فعال، سازنده و نه منفعل در این محیط است چاره ای جز شناخت علمی محیط خاورمیانه ای خود به ویژه اهداف و منافع بازیگران آن به خصوص قدرتهای بزرگ از جمله آمریکا ندارد.