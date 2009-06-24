علومی طنز سعدی را در کتابی بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب پنجمین مجلد از مجموعه "طنز در متون ادب پارسی" است که در 210 صفحه توسط شرکت سهامی کتاب‌های جیبی وابسته به موسسه انتشاراتی امیرکبیر منتشر شده است.

نویسنده در مقدمه‌ای بر این کتاب سعدی را شاعر مردم عادی ونه برج عاج نشین خوانده و سخن او را برخاسته از رنجها و امیدهای واقعی مردم عادی و عامی کوچه و بازار دانسته است.

علومی پس از این مقدمه‌ کوتاه درباره شعر سعدی به طنز در بابهای 9 گانه بوستان شامل عدل و تدبیر و رای، احسان، عشق و مستی و شور، تواضع، رضا، قناعت، تربیت، شکر بر عافیت و توبه و راه صواب پرداخته است.

چاپ نخست کتاب "بررسی طنز سعدی در بوستان" با شمارگان 3000 نسخه در قطع جیبی منتشر شده است.