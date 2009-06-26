به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتشارات بنیاد اسلامی، کتاب نخستین اصول اقتصاد اسلامی" مجموعه نوشته‌های مهم درباره اقتصاد اسلامی است که از سوی سید ابو الاعلی مودودی به عنوان یکی از متفکران برجسته مسلمان در قرن بیستم جمع آوری شده است و بین دهه 1930 تا 1960 نوشته شده است.

مودودی فلسفه اقتصاد اسلامی مدرن را پایه‌گذاری کرد و در این کتاب با توجه به آموزه‌های قرآن و سنت مؤلفه‌های اصلی الگوی جدیدی برای تحلیل اقتصادی تبیین کرده است، الگوهایی که عوامل اقتصادی آن در بافت ارزشهای اخلاقی شکل گرفته و دستاوردهای آن در اهداف اجتماعی فردی قابل مشاهده خواهد بود.

در یک چارچوب اسلامی تولید و توزیع ثروت ابزاری برای رفاه فردی و اجتماعی است، فعال کردن اصول اقتصادی برای گشودن راه هایی به توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و رفاه بشیر است.

خورشید احمد که نسخه اردو را تحت عنوان " معیشت‌الاسلام" ویرایش کرده مقدمه جدید به این کتاب که توسط شفق هاشمی ترجمه شده افزوده است.