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۴ تیر ۱۳۸۸، ۹:۱۶

"اسلام هراسی" در استرالیا بررسی می‌شود

همایش "اسلام هراسی: تجاربی در جهان، درسهای قدیمی و جدید از اروپا و استرالیا" طی روزهای 18 و 19 ژوئیه در دانشگاه موناش ملبورن، استرالیا با حضور شخصیتهای مسلمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این همایش، همایش فوق با هدف برقراری سکویی ملی به منظور بررسی چگونگی فعالیتهای انسجام محور در بافت حقایق و چالشهای معاصر برگزار می شود.

مسئله اسلام هراسی در چارچوب کنونی و آینده جامعه چند فرهنگی استرالیا از سوی سخنرانها و شخصیتهای حاضر در این همایش بررسی می شوند.

در سال 2003، کمیسیون حقوق بشر و فرصت تساوی، پروژه ای را با عنوان اسما آغاز کرد. پروژه ای که با هدف مشورت درباره راهکارهای رفع تعصب و خصومت علیه مسلمانان استرالیایی شکل گرفت. شرکت کنندگان در این پروژه تجارب خود را از تبعیض نژادی و دینی از زمان یازدهم سپتامبر در آمریکا و انفجارهای 2002 در بالی مطرح کردند.

گزارش اسما در سال 2004 منتشر شد و طی آن تأثیر تبعیض دینی و نژادی علیه مسلمانان استرالیایی به ویژه زنان محجبه مورد تبیین قرار گرفت. این گزارش همچنین مشخص کرده است که اکثر این رویدادها به پلیس یا سایر نهادهای دولتی گزارش نشده و علت اصلی آن عدم اعتماد به مقامات و فقدان دانش کافی درباره قانون و فرآیندهای حقوقی عنوان شده است. 

این گزارشها و رویدادها ضرورت اشاره به چنین مسائل و مشکلاتی را افزایش داد و از سوی دیگر جستجوی راههای ترویح اهداف مشترک هماهنگی و درک نیز مورد تأکید قرار گرفت.

این همایش در پاسخ به ضرورت توجه این موضوعات برای گفتمانهای آکادمیک و تحقیقات نقدی برگزار می شود تا بحثهای معنا داری شکل گرفته و پیشرفت حقیقی شکل گیرد.

در عین حال این همایش فرصتی را برای دپارتمانهای علوم اجتماعی و انسانی در دانشگاه های سراسر استرالیا فراهم می کند تا درباره موضوعات حقیقی که برجامعه چند فرهنگی استرالیا تأثیر می گذارد بحث و بررسی کنند. این همایش همچنین سکویی  برای ارائه تحقیقاتی که تا کنون انجام شده نیز فراهم می کند.

مسئله مهمتر اینکه جامعه مسلمان نیز در این فرآیند از طریق سازمانها و نهادهای مرتبط بین فرهنگی و فرهنگی سهم می شوند.

این فرآیند به جامعه مسلمان این اطمینان را می دهد که آنها نه تنها موضوع تحقیقات فکری و اندیشه ای هستند بلکه جزء لاینفکی در این بحثها محسوب می شوند.

کد مطلب 901993

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