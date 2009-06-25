به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این همایش، همایش فوق با هدف برقراری سکویی ملی به منظور بررسی چگونگی فعالیتهای انسجام محور در بافت حقایق و چالشهای معاصر برگزار می شود.

مسئله اسلام هراسی در چارچوب کنونی و آینده جامعه چند فرهنگی استرالیا از سوی سخنرانها و شخصیتهای حاضر در این همایش بررسی می شوند.

در سال 2003، کمیسیون حقوق بشر و فرصت تساوی، پروژه ای را با عنوان اسما آغاز کرد. پروژه ای که با هدف مشورت درباره راهکارهای رفع تعصب و خصومت علیه مسلمانان استرالیایی شکل گرفت. شرکت کنندگان در این پروژه تجارب خود را از تبعیض نژادی و دینی از زمان یازدهم سپتامبر در آمریکا و انفجارهای 2002 در بالی مطرح کردند.

گزارش اسما در سال 2004 منتشر شد و طی آن تأثیر تبعیض دینی و نژادی علیه مسلمانان استرالیایی به ویژه زنان محجبه مورد تبیین قرار گرفت. این گزارش همچنین مشخص کرده است که اکثر این رویدادها به پلیس یا سایر نهادهای دولتی گزارش نشده و علت اصلی آن عدم اعتماد به مقامات و فقدان دانش کافی درباره قانون و فرآیندهای حقوقی عنوان شده است.

این گزارشها و رویدادها ضرورت اشاره به چنین مسائل و مشکلاتی را افزایش داد و از سوی دیگر جستجوی راههای ترویح اهداف مشترک هماهنگی و درک نیز مورد تأکید قرار گرفت.

این همایش در پاسخ به ضرورت توجه این موضوعات برای گفتمانهای آکادمیک و تحقیقات نقدی برگزار می شود تا بحثهای معنا داری شکل گرفته و پیشرفت حقیقی شکل گیرد.

در عین حال این همایش فرصتی را برای دپارتمانهای علوم اجتماعی و انسانی در دانشگاه های سراسر استرالیا فراهم می کند تا درباره موضوعات حقیقی که برجامعه چند فرهنگی استرالیا تأثیر می گذارد بحث و بررسی کنند. این همایش همچنین سکویی برای ارائه تحقیقاتی که تا کنون انجام شده نیز فراهم می کند.

مسئله مهمتر اینکه جامعه مسلمان نیز در این فرآیند از طریق سازمانها و نهادهای مرتبط بین فرهنگی و فرهنگی سهم می شوند.

این فرآیند به جامعه مسلمان این اطمینان را می دهد که آنها نه تنها موضوع تحقیقات فکری و اندیشه ای هستند بلکه جزء لاینفکی در این بحثها محسوب می شوند.