خودروهای گازسوز غیراستاندارد؛ بمبهای متحرک

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، گاز طبیعی فشرده یکی از مناسب ترین و در دسترس ترین جانشینهای بنزین، به ویژه در ایران به شمار می آید و سوختی ایده آل است که در صورت گسترش مصرف با توجه به اینکه این گاز در داخل کشور تولید می شود، ایران را از واردات بنزین بی نیاز می سازد.

گاز طبیعی تمیزترین سوخت فسیلی است زیرا به طور عمده تنها بخار آب و دی اکسید کربن تولید می کند، دمای احتراق خود به خود گاز طبیعی 649 درجه سانتی گراد است که 315 درجه سانتی گراد بالاتر از دمای خود اشتعالی بنزین است.

این گاز سوختی قابل استفاده در خودروها است و نسبت به بنزین مزیتهای بسیاری دارد که از جمله این مزیتها می توان به اکتان بالا، قابلیت اندازه گیری و پایین بودن میزان تولید گازهای خروجی آن اشاره کرد.

اما آنچه در این میان موجب نگرانی است نصب غیر استاندارد و غیر اصولی تجهیزات دوگانه سوز در برخی خودرها است، در طول سالهای اخیر به دلیل بالا بودن نسبی انرژی حرارتی گاز "ال پی جی" برخی افراد به نصب غیر اصولی تجهیزات این گاز بر روی خودروهای خود روی آورده اند.

گاز مایع که به صورت مخفف "ال پی جی" نامیده می شود به طور عمده از دو ترکیب هیدروکربنی پروپان و بوتان تشکیل شده است. این گاز فاقد رنگ، بو و مزه است و در صورتی که حجم زیادی از آن استشمام شود، باعث بیهوشی می شود.

شهروندان لرستانی، از تردد خودروهای غیر ایمن نگرانند

برخی از کارشناسان شرکت گاز استان لرستان با تاکید بر اینکه استفاده از سیلندرهای گاز مایع در گازسوز کردن خودروها کار بسیار خطرناکی است، عنوان کردند: استفاده از سوخت گاز مایع و سیلندرهای این گاز در خودروها کاری غیر مجاز است چرا که در صورت کوچکترین تصادف به خاطر مهار نبودن کامل سیلندر احتمال پاره شدن شیلنگ و بروز حادثه های دلخراش وجود دارد.

آنان در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کردند: گاز مایع بر خلاف گاز "سی ان جی" سنگین تر از هواست و با نفوذ به اتاق خودرو راننده متوجه آن نمی شود و با کوچکترین جرقه، انفجار رخ می دهد.

یکی از رانندگان خرم آبادی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: استفاده از گاز مایع در خودروها و دوگانه سوز کردن خودسرانه به امری عادی در میان برخی رانندگان لرستانی تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه این کار یکی از مخاطرات جدی برای رانندگان در این استان محسوب می شود، خواستار نظارت مسئولان به ویژه نیروی انتظامی در این زمینه شد.

یکی از شهروندان خرم آبادی نیز که شاهد گفتگوی خبرنگار مهر بود در این رابطه عنوان کرد: بارها اتفاق افتاده که سوار خودروهایی شده ام که بوی گاز به طور شدید در داخل آنها استشمام می شود.

وی با اشاره به اینکه در بیشتر مواقع ترجیح می دهم که از خودرو پیاده شوم، افزود: وجود خودروهایی که به صورت غیراصولی دوگانه سوز شده اند موجب ترس شهروندان از سوار شدن در این خودروها شده است.

یکی دیگر از شهروندان خرم آبادی که از تردد اینگونه خودرها در سطح شهر به شدت گلایه دارد نسبت به برخی از عواقب تردد این ماشینها هشدار می دهد و می گوید: امنیت خودروهای استفاده کننده از سوخت‌ گاز مایع بسیار پایین است و این موجب نگرانی هایی در میان شهروندان لرستانی شده است.

وی همچنین عنوان می کند: تعداد مراکز غیر مجاز نصب تجهیزات "ال پی جی" در استان لرستان رشد چشمگیری یافته که این امر مستلزم نظارت بیشتر مسئولان و مراجع ذیربط است.

هشدار نسبت به افزایش مراکز غیر مجاز نصب تجهیزات "ال پی جی"

این در حالی است که تجهیزات کارخانه ای نصب شده بر روی خودروهای گازسوز نیز مشمول استاندارد اجباری است و چنان چه اشکال داشته باشد قابل پیگیری است و در صورت بروز مشکل، شهروندان می توانند شکایت کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مراکز و جایگاه های ارائه سوختهای گازسوز زیر نظر هیچ صنفی نبوده و به صورت آزادانه فعالیت می کنند.

حجت الله بیرانوند با اشاره به نارضایتی مردم نسبت به تردد این خودروها در سطح شهر، یادآور شد: این امر در حال رشد بی رویه و چشمگیر در سطح جامعه است.

وی با اشاره به استفاده از کپسولهای 11 کیلویی گاز مایع در خودروها، خاطرنشان کرد: عمده علت رشد نصب تجهیزات گاز سوز غیر مجاز در لرستان و همچنین افزایش استفاده از گاز "ال پی جی" کمبود مراکز و جایگاه های توزیع سوخت "سی ان جی" است.

قانون صریحی برای برخورد با متخلفان وجود ندارد

و اما رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان نیز در این رابطه اظهارات قابل تاملی دارد.

سرهنگ پرویز حسینی عنوان کرد: در حال حاضر هیچ نامه یا دستورالعملی برای برخورد قانونی با افرادی که بر روی خودرهای خود از گاز مایع و تجهیزات غیر استاندارد در رابطه با دوگانه سوز کردن استفاده می کنند وجود ندارد و این موضوع تابه حال ابلاغ نشده است.

وی بیان کرد: برای جریمه کردن و برخورد قانونی با افراد خاطی در این زمینه باید صراحت قانونی مشخص شده باشد و جریمه بر اساس یک "کد جریمه" انجام شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان ضمن تاکید بر مخاطره آمیز بودن تردد وسایل نقلیه ای که به صورت خودسرانه و با گاز مایع دوگانه سوز شده اند، یادآور شد: در برهه ای زمان نیروی انتظامی استان با برخی از مراکز عرضه این کپسولهای برخورد کرد که به دلیل عدم وجود قانون صریح در این زمینه این برخوردها متوقف شد.

سرهنگ حسینی از مراجع قانونی کشور خواست با ارائه طرح و فوریت قانون مبارزه با اینگونه وسایل نقلیه به مجلس زمینه تسریع در تصویب این قانون را فراهم کنند.

وی با اشاره به وجود مواردی از انفجار در اینگونه خودروها، ابراز امیدواری کرد که با تصویب قانون مورد نیاز در این زمینه شرایط برخورد با خاطیان فراهم شود.

به هر حال اگر به آمار آتش نشانی استان لرستان نگاهی بیاندازیم فهرست بلند بالایی از آتش سوزی هایی که در اثر منفجر شدن کپسولهای غیر استاندارد نصب شده در خودروها رخ داده را می توان دید.

یکی از اتفاقاتی که در ماه اخیر در این رابطه رخ داد حادثه منفجر شدن سیلندر گاز در شهرستان ازنا بود که منجر به مجروح شدن شش نفر از اعضای یک خانواده ازنایی شد.

در این حادثه که علت آن بنابر اظهارات کارشناسان آتش نشانی پر کردن مخزن گاز خودرو به وسیله کپسول گاز خانگی بود بیش از 50 درصد یک منزل مسکونی تخریب و یک دستگاه پیکان سواری در آتش سوخت.

اگر امروز مرور حادثه تلخ سوختگی شدید شش عضو یک خانواده ازنایی قلبمان را به درد می آورد باید به این بیندیشیم که اگر در شلوغی یکی از خیابانهای شهر یکی از همین کپسولهای جاسازی شده منفجر شود چه اتفاقی رخ خواهد داد.