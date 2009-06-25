زمان امتحانات دانشگاه تربیت مدرس تغییر نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد: با توجه به تحصیلات تکمیلی بودن دانشگاه و وجود آرامش حاکم بر آن نیازی به تغییر در زمان امتحانات جاری نیست.

در ادامه این اطلاعیه یادآور شده است: با توجه به وضعیت موجود و با هدف اولویت دادن به سلامت و آرامش دانشجویان ملاحظات لازم جهت برگزاری هر چه بهتر امتحانات در زمان مقرر بدون هیچگونه وقفه از سوی گروههای آموزشی و دانشکده ها منظور خواهد شد.

معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس ضمن ابراز امیدواری به ارج نهادن شرایط دوستی و برادری حاکم در میان دانشجویان و اعضای هیئت علمی تاکید کرده است: در شرایط مودت آمیز حاکم بر دانشگاه در شرایط حساس فعلی همگی در تلطیف شرایط همکاری کرده و در پیشبرد اهداف علمی دانشگاه از هیچ کوششی دریغ نکنند.