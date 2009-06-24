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۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

صدور 230 هزار بیمه نامه اتومبیل فرهنگیان توسط بیمه معلم

مدیر بیمه های اتومبیل بیمه معلم گفت: بالغ بر 230 هزار بیمه نامه اتومبیل ویژه فرهگیان کشور توسط بیمه معلم در سال 87 صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمه معلم، کامبیر حاجی میرآقا با اشاره به راه اندازی سامانه جامع اطلاعات بیمه اتومبیل کشور توسط بیمه مرکزی اظهار داشت: یکی از مواردی که برای صنعت بیمه ضروری بود، بوجود آمدن چنین سامانه اطلاع رسانی بود.

وی افزود: با راه اندازی این سامانه از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری می شود و در نتیجه باعث ایجاد سرویس مناسب از سوی شرکتهای بیمه به مشتریان می شود.

مدیربیمه های اتومبیل بیمه معلم در تشریح خدمت رسانی این بیمه به فرهنگیان کشور اظهار داشت: خدمت رسانی به فرهنگیان از هشت سال پیش توسط برخی بیمه ها آغاز شد که با تغییر و تحولات در ترکیب سهامداران بیمه صادرات و سرمایه گذاری و تغییر نام این بیمه به بیمه معلم این وظیفه مهم بر عهده این شرکت قرار گرفت.

وی ادامه داد: بیمه معلم در ایجاد شرایط مطلوب برای ادارات و پرسنل آموزش و پرورش طبق توافق با بیمه مرکزی علاوه بر تخفیفات موجود قانون بیمه کشوری، با اعمال تخفیف در حق بیمه بدنه و دریافت حق بیمه بدنه و شخص ثالث به صورت اقساط گام مهمی را در ارائه هرچه بهتر خدمت به فرهنگیان کشور برداشته است.

کد مطلب 902000

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