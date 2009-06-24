سه هزار میلیارد ریال برای طرحهای آمایش صنعت و معدن گلستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده عصر چهارشنبه در جلسه طرح آمایش صنعت و معدن استان افزود: از این تعداد تا کنون 13 طرح با دو هزار میلیاردر یال تسهیلات مورد نیاز شروع به کار کردند.

وی با بیان اینکه بقیه طرحها تا پایان سال جاری فعال می شوند، اظهار داشت: نگاه آمایشی به طرحهای اقتصادی که قابلیت اجرایی در استان را دارند باید بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دفتر جذب و سرمایه گذاری و صنایع و معادن با بررسی طرحهای در اولویت بدنبال توسعه هر چه بیشتر استان باشند و رویکرد آمایشی باید با قابلیت ایجاد تعادل و شناخت ظرفیت ها و استفاده بهینه از این ظرفیت ها باشد.

به گفته محمودزاده، طرحهای نیمه تمام و سر مایه در گردش باید در مسیر آمایش باشد و با اجرای این مهم ظر فیتها بالاتر و اشتغال افزایش می یابد.

استاندار گلستان بیان داشت: در بررسی طرحها در مدت زمان مشخص شده با نگاه آمایشی دیده شود و بانک نسبت به توجیه اقتصادی طرح بایستی پاسخگو باشد.

وی عنوان کرد: همچنین در بررسی اولیه با در نظر گرفتن سرمایه گذار داخلی و خارجی در بخش پژوهش و تحقیقات طرحهایی که ظرفیت آن در استان موجود است مانند صنایع پاک که دارای تکنولوژی بالا و اشتغال بیشتر و با افزایش سرانه را به همراه دارد مورد پیگیری قرار گیرد.