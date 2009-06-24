20 زوج معلول کرجی آیین ازدواج خود را جشن گرفتند

‌رئیس بهزیستی کرج در حاشیه مراسم ازدواج 20 زوج معلولان کرجی در کرج افزود: اگرچه افراد به علت شرایط خاص جسمی و ذهنی با مشکلاتی مواجه هستند اما این امر حاکی از ناتوانی آنان نیست.

وی ادامه داد: این افراد دارای استعدادهای ویژه ای هستند که با شکوفایی آنها می توان بسترهای لازم را برای زندگی آنان همانند افراد عادی فراهم کرد.

وزیری اضافه کرد: اکنون اداره بهزیستی کرج با همکاری افراد خیر درصدد تامین بخشی از نیازهای افراد معلول در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است.

رئیس بهزیستی کرج گفت: دراین راستا ایجاد اشتغال،جلب حمایت مادی خیرین برای تامین مسکن معلولان بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با سرمایه گذاری بیشتر ارگانها دراین زمینه و حمایت بیش از پیش خیرین بتوان گامهای سازنده ای را در این امر برداشت.

در این آیین به هر زوج شرکت یک دستگاه ماشین لباسشویی، یک دستگاه یخچال فریزر، یک تخته فرش، دوعدد سکه و مبلغ یک میلیون و 500 هزار ریال وجه نقد اهدا شد.

