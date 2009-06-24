فرماندهی سایبر آمریکا برای جنگهای رایانه ای شکل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، این فرمان که شب گذشته توسط "رابرت گیتس" به امضا رسید مقرر می دارد که فرماندهی استراتژیک آمریکا برنامه هایی را برای تشکیل یک ستاد فرماندهی ویژه آغاز کرده و طرح های خود را تا فصل پائیز به وزارت دفاع ( پنتاگون ) ارائه کند.

به گفته مقامات پنتاگون، مقر فرماندهی سایبر در "فورت مید" مریلند بوده و ساخت آن تا سال آینده به طول می انجامد.

با شکل گیری این مرکز فرماندهی جدید، سیستمهایی چون کنترل ترافیک هوایی آمریکا، نرخ معاوضه ارزهای خارجی و نقل و انتقال پول میان بانکهای آمریکا تحت پوشش اقدامات امنیتی قرار می گیرد.

این مرکز فرماندهی پس از آن شکل می گیرد که در ماههای گذشته آمریکا گزارشهای متعددی را درباره افزایش سطح جاسوسی از سیستم های رایانه ای این کشور و همچنین افزایش خلافکاری های اینترنتی و دسترسی هکرها به مراکز امنیتی خود منتشر کرده بود.

بر اساس این گزارش، هکرها در طول دو سال گذشته قادر بوده اند تا به اطلاعات مربوط به طراحی و سیستمهای الکترونیکی پیشرفته ترین جنگنده آمریکا موسوم به "ضربه مشترک" دسترسی یابند که یکی از آخرین موارد آن سرقت اطلاعات مربوط به پیشرفته ترین جنگنده آمریکا بود.

این جنگنده جدیدترین نمونه از جنگنده های اف-35 آمریکاست و طوری طراحی شده که امکان استفاده از آن توسط تمامی شاخه های نظامی امکان پذیر باشد.

این افراد از طرق رایانه های پیمانکاران طرف قرارداد با پنتاگون که مسئول طراحی و ساخت این جنگنده بوده اند به اطلاعات دسترسی پیدا کرده اند.

بر اساس این گزارش، علاوه بر اطلاعات این جنگنده، هکرها توانسته اند به سیستمهای کنترل حمل و نقل خطوط هوایی نیروی هوایی آمریکا نیز نفوذ کنند و اطلاعات مکانهایی را که جنگنده های آمریکایی در آنجا پرواز می کنند را مشاهده کنند.

این خبر در حالی منتشرمی شود که در ماه های گذشته آمریکا مدعی جاسوسی سایبر ( الکترونیکی ) چین و روسیه از تاسیسات خود شده بود.