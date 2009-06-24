سانتوری و القادسیه با کسب عناوین پنجم و هفتم به کار خود پایان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی بیستمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا با دیدار دو تیم درکولاب بحرین و القادسیه کویت آغاز شد. دراین بازی تیم القادسیه موفق شد با نتییجه 3 بر صفر مقابل حریف خود به برتری برسد و به عنوان هفتمی رقابت ها دست پیدا کند.

دیگر دیدار امروز را تیم های سانتوری ژاپن و تای تایلند برگزار کردند که نماینده ژاپن در سه ست متوالی حریف خود را شکست داد و با عنوان پنجمی به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا که از چهارشنبه هفته گذشته در دبی آغاز شده است امروز با برگزاری دو دیدار دیگر به پایان می‌رسد. برنامه بازی‌های پایانی رقابت‌های امارات به این شرح است:



* النصرامارات - العربی قطر (نیمه نهایی)

* پیکان ایران- الهلال عربستان (فینال)

این برای دومین‎بار در طول برگزاری مسابقات امارات است که دوتیم پیکان و الهلال مقابل هم صف‎آرایی می‎کنند. دیدارنخست دو تیم در مرحله دوم بازی‎ها با نتیجه 3 بر صفر به سود نماینده کشورمان خاتمه یافت.